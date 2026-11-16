US-Eröffnung: Tech-Werte bleiben unter Druck

New York – Der US-Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 büsste zuletzt weitere 2,23 Prozent auf 27.322 Punkte ein. Noch hält er sich aber klar über seinem anderthalb Wochen alten tiefsten Stand seit April, als ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 1,31 Prozent auf 7.462 Punkte bergab. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial sank lediglich um 0,67 Prozent auf 51.997 Punkte. Er hatte am Freitag als einziger der grossen Indizes ein knappes Plus erzielt.

Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, denn die diplomatischen Bemühungen kämen nur schleppend voran und reichten noch nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu drücken. «Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss», sagte Lipkow.

Bei Nvidia steht derzeit nicht nur die Führungsfrage im Fokus, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Unternehmensspitze. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die «Financial Times» unter Berufung auf informierte Personen.

In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus. Bei den Anlegern hielt sich die Begeisterung in Grenzen, wie das weitere Kursminus von 2,3 Prozent zeigte.

Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten Sandisk , Arm Holdings , Marvell Technology und Micron mit Abschlägen von 6,7 bis 8,2 Prozent zu den grössten Verlierern.

Mit Spannung wird im Tech-Sektor zudem auf den Anthropic-Börsengang gewartet, der voraussichtlich an diesem Donnerstag über die Bühne gehe soll. Dieser werde «unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt Analyst Kyle Rodda von Capital.com.

Dass die schwerwiegende Störung bei den Microsoft -Büroprogrammen nach eigenen Angaben behoben ist, half den Aktien des Softwarekonzerns im schwachen Tech-Umfeld wenig: Sie sanken um 0,6 Prozent. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst.

Die Anteilscheine von SpaceX verloren trotz guter Nachrichten 1,5 Prozent. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen. (awp/mc/pg)

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