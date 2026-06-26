US-Eröffnung: Tech-Werte geben wieder nach – Dow legt zu

New York – Nach der Erholung am Vortag sind US-Technologiewerte zum Wochenschluss wieder unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen am Freitag auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,5 Prozent auf 29.297 Punkte. Für ihn deutet sich auf Wochensicht ein Verlust von 3,6 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag geringfügig auf 7.362 Punkte zu. Der Dow Jones Industrial gewann 0,1 Prozent auf 51.978 Punkte. Hier deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn an. Erst am Donnerstag hatte der Leitindex ein Rekordhoch erreicht. (awp/mc/pg)

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