US-Eröffnung: Techwerte erholen sich weiter – Tesla und KI-Trend als Treiber

New York – Im US-Technologiesektor haben die Anleger vor dem Wochenende weiter gute Laune. Nach seiner Erholung vom Vortag ging es für den Nasdaq 100 im frühen Freitagshandel um 1,16 Prozent auf 14’653,03 Zähler hoch. Bis zum vor wenigen Tagen erreichten höchsten Stand seit Anfang April 2022 fehlt nicht mehr viel. Kursgewinne von Tesla gaben Auftrieb. Zudem spielt das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) am Markt nach wie vor eine grosse Rolle und schiebt Aktien aus diesem Bereich an.

Daher erreichte auch der marktbreite und zugleich mit vielen Techwerten gespickte S&P 500 am Freitag ein weiteres Hoch seit August 2022. Zuletzt gewann er 0,51 Prozent auf 4315,98 Punkte. Etwas verhaltener fiel der Zuwachs von 0,21 Prozent für den Leitindex Dow Jones Industrial beim Stand von 33’904,66 Punkten aus.

Die Blicke der Marktteilnehmer richten sich bereits auf die nächste Woche. Dann stehen US-Inflationsdaten und Leitzinsentscheidungen an, und zwar sowohl der US-Notenbank Fed am Mittwoch als auch der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Während Anleger bei der EZB fest mit einer weiteren Zinsanhebung rechnen, spricht bei der Fed einiges für eine Zinspause. Am Vortag veröffentlichte Daten vom Arbeitsmarkt etwa liessen eine Abkühlung erkennen. Doch ausgemacht ist eine Zinspause noch nicht, zumal in dieser Woche die australische und die kanadische Notenbank mit Zinsanhebungen die Märkte auf dem falschen Fuss erwischt hatten. (awp/mc/ps)

