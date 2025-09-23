moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

US-Eröffnung: Weitere Rekorde für Dow und S&P 500 – Nasdaq schwächelt
Von moneycab

New York – Die Aktienindizes an der New York Stock Exchange (NYSE) haben am Dienstag weitere Rekorde erzielt. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,47 Prozent auf 46.597,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 trat zuletzt derweil mit 6.692,76 Punkten fast auf der Stelle.

An der Tech-Börse Nasdaq schwächelten die Kurse. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,19 Prozent auf 24.715,10 Punkte. Er hatte am Montag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die beiden anderen Indizes und ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt. (awp/mc/pg)

