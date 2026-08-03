Clyde startet in die nächste Wachstumsphase

Cham – Clyde, die E-Auto-Abo-Anbieterin der AMAG Gruppe, erleichtert immer mehr Menschen den Einstieg in die Elektromobilität. Mit Daniel Billo übernimmt per 3. August 2026 ein ausgewiesener Mobilitäts- und Retail-Experte die Leitung des Unternehmens, der die nächste Entwicklungsphase vorantreiben soll.

Was als Startup für flexible Mobilität begann, entwickelt sich zunehmend zur E-Mobilitätsplattform innerhalb der AMAG Gruppe. Das Ziel bleibt unverändert: den Zugang zur Elektromobilität mit einem flexiblen E-Auto-Abo so einfach wie möglich zu machen.

Per 3. August 2026 übernimmt Daniel Billo die Leitung von Clyde. Der erfahrene Mobilitäts- und Retail-Experte soll die nächste Entwicklungsphase vorantreiben und die Verbindung zwischen klassischem Automobilhandel und flexiblen Mobilitätsangeboten weiter stärken.

Mit dem Angebot batterieelektrischer Occasionen verlängert Clyde den Lebenszyklus bestehender Fahrzeuge und schafft eine attraktive Brücke zwischen Neu- und Gebrauchtwagen. Das Segment ist innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Prozent gewachsen.

Clyde entwickelt sich somit immer mehr zum Transformationsmotor der Elektro-mobilität: Gemäss Swiss eMobility und ASTRA stiegen die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) 2025 um 15,6 Prozent und im ersten Halbjahr 2026 um weitere 18,1 Prozent. Diese Entwicklung bestätigt den strategischen Fokus von Clyde auf einen einfachen und flexiblen Zugang zur Elektromobilität.

«Clyde hat sich in wenigen Jahren von einem Startup zu einer wichtigen E-Mobilitätsplattform innerhalb der AMAG Gruppe entwickelt. Gemeinsam wollen wir diese Entwicklung konsequent weiterführen und den einfachsten Zugang zu moderner Elektromobilität schaffen», sagt Daniel Billo, Geschäftsführer von Clyde.

Daniel Billo bringt langjährige Erfahrung aus dem Automobilhandel und Retail innerhalb der AMAG Gruppe mit. Er kennt sowohl das klassische Fahrzeuggeschäft als auch die Anforderungen neuer Mobilitätsmodelle und soll diese Welten künftig noch enger miteinander verbinden. Im Zentrum stehen der weitere Ausbau des E-Auto-Abos, die stärkere Integration von batterieelektrischen Occasionen am Point of Sale sowie ein noch einfacherer Zugang zur Elektromobilität für neue Zielgruppen. (AMAG/mc/ps)