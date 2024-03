ELARIS AG mit erfolgreichem Börsendebüt im m:access der Börse München

Bad Dürkheim – Die ELARIS AG (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17), eininnovatives E-Mobility-Unternehmen, ist seit heute im Freiverkehr der Börse München notiert. Es wurden alle 12,1 Mio. Aktien in das Handelssegment m:access einbezogen. Der erste Kurs der ELARIS-Aktie lag bei 40,60 Euro. Dies entspricht einer anfänglichen Marktkapitalisierung von 0,49 Mrd. Euro. Innerhalb einer Stunde ist der Kurs auf 41,60 Euro angestiegen.

Das öffentliche Angebot von 10’000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionärin Elaris Holding GmbH findet noch bis heute 20:00 Uhr (MEZ) statt. Zeitnah ist auch eine Notierungsaufnahme der Aktien auf XETRA geplant.

ELARIS bietet im deutschsprachigen Raum derzeit unter eigenem Markennamen eine Fahrzeugpalette bestehend aus insgesamt sechs Elektroauto-Modellen vom Kleinstwagen über SUV und Limousine bis hin zum Transporter an. Dabei fokussiert sich das gründergeführte Unternehmen auf bezahlbare und bedarfsgerechte Elektromobilität und arbeitet zu diesem Zweck mit grossen Elektrofahrzeugmanufakturen in China zusammen. Diese produzieren Fahrzeuge im Auftrag von ELARIS und passen diese den europäischen Anforderungen entsprechend an. Teilweise nimmt ELARIS selbst weitere Anpassungen besonders im Softwarebereich der Fahrzeuge vor. Ein weiterer starker Geschäftsbereich von ELARIS ist das Angebot von Ladeinfrastrukturlösungen, wie z.B. Ladesäulen und Wallboxen.

Im Zuge seiner Wachstumsstrategie plant ELARIS den bedarfsorientierten Ausbau der Modellpalette sowie die Erweiterung des Vertriebsnetzes und die Erschliessung neuer internationaler Märkte. Lars Stevenson, CEO von ELARIS: „Wir freuen uns sehr, ab heute an der Börse in München notiert zu sein. Damit schlagen wir ein neues Wachstumskapitel in unserer Firmengeschichte auf. Mit der Börsennotierung erhöht sich unsere Visibilität am Markt und wir können unsere Wachstumsstrategie weiter forcieren. Als nächste Schritte wollen wir die Modellpalette unserer Elektrofahrzeuge weiter ausbauen und international weiterwachsen.“ (Bettertrust/Elaris/mc/hfu)

