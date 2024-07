Erster elektrischer Kleinsattelschlepper von Flux

Winterthur – Leere PET-Flaschen werden im Grossraum Zürich und Aargau künftig mit dem ersten elektrischen Sattelschlepper, in dieser Gewichtsklasse, eingesammelt. Diese Pionierarbeit ist aus der Zusammenarbeit von Flux Mobility AG mit der Transport- und Recyclingfirma TRANS CYCLE entstanden und öffnet auf beiden Seiten neue Möglichkeiten im emissionsfreien Transport.

Mit dem elektrischen Sattelschlepper von Flux lassen sich über 10 Jahre hinweg ca. 123 Tonnen CO2 im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug einsparen. Dies entspricht über 500 Flügen von Zürich nach Barcelona (40’000 km pro Jahr, 200 Einsatztagen und 70% Stadtverkehr). Besonders in diesem Bereich zahlt sich der Einsatz von Elektrofahrzeugen aus, da sie ein grosses Ladevolumen von ca. 24’000 Flaschen bieten und gleichzeitig nur eine geringe Nutzlast benötigen.

Im Sommer 2024 wurde der Flux-Sattelschlepper an TRANS CYCLE übergeben. Das Fahrzeug wurde in Winterthur (Schweiz) entwickelt und in Rohrbach (Schweiz) mit dem Auflieger fertiggestellt. „Bei Trans Cycle legen wir bereits grossen Wert darauf, Fahrzeuge mit niedrigen Emissionswerten einzusetzen. Mit dem ersten elektrischen Sattelschlepper von Flux setzen wir nun neue Massstäbe. Durch ein intelligentes Touren-Management legt das Fahrzeug jährlich ca. 40’000 Kilometer zurück und vermeidet unnötige Strecken und Standzeiten“, sagt Urs Frey, CEO TRANS CYCLE.

Der Flux-Sattelschlepper mit Doppelbereifung an der Hinterachse und Vollluftfederung, verfügt über ein Gesamtzuggewicht von bis zu 8.5t. Der elektrische Heckantrieb ermöglicht den Verzicht auf Zusatzgewichte, die bei Diesel-Fahrzeugen oft aufgrund der Adhäsionskräfte benötigt werden. Trotz seines Gewichtes ist das Fahrzeug in der Schweiz mit einem BE-Ausweis fahrbar. Optional ist es auch mit einem vollelektrischen Allradantrieb erhältlich, welcher Flux Mobility als einziger Anbieter auf dem Markt umsetzen kann. „Mit TRANS CYCLE haben wir den idealen Projektpartner gefunden, um den Schweizer PET-Recycling-Kreislauf mit dem ersten elektrischen Sattelschlepper vorantreiben zu können. Ein neues Fahrzeugkonzept zu entwickeln, das sowohl ökologisch als auch technisch überzeugt, hat uns viel Freude bereitet“, meint Severin Ganz, Marketing- und Verkaufsleiter bei Flux Mobility.

Der PET-Kreislauf

Durch das PET-Recycling werden in der Schweiz jährlich 126’000 Tonnen Treibhausgase eingespart. Die Recyclingquote liegt bei etwa 83%, was rund 34’748 Tonnen recycelter PET-Flaschen entspricht. «Den ersten elektrischen Sattelschlepper fahren zu dürfen, hat mich sehr gefreut – auch wenn ich anfangs unsicher war, welche Auswirkungen das auf meine tägliche Arbeit haben würde. Doch schon ab der ersten Fahrt habe ich mich direkt wohlgefühlt,» sagt Bojan Milanovic, Chauffeur bei TRANS CYCLE.

Leere PET-Flaschen können an über 60’000 Sammelstellen in der Schweiz abgegeben werden. Wenn die Flaschen vor dem Transport zusammengedrückt werden, spart das Platz und schont Ressourcen. Um den hohen Reinheitsgrad von fast 100 Prozent zu erreichen, dürfen sich ausschliesslich PET-Getränkeflaschen in der Sammlung befinden. Nach der Sortierung gelangen die PET-Getränkeflaschen in eines der drei Sortierzentren in der Schweiz. Dort werden sie zu sogenannten PET-Flakes zerkleinert und in einem Wasserbad von den Deckeln und den Etiketten getrennt. Anschliessend werden Flakes in einem mehrstufigen Verfahren zu lebensmitteltauglichem Recycling-PET verarbeitet. Das daraus gewonnene R-PET erfüllt die höchsten Sicherheits- und Hygieneanforderungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit (BLV). Die R-PET-Rohlinge, die Preforms, werden vom Recyclingbetrieb zurück an die Flaschenhersteller geliefert. Preforms sind kleiner als die daraus produzierten Flaschen. Dadurch kann die Zahl der Transporte markant reduziert werden. In der Abfüllanlage werden die Preforms zur individuellen Flaschenform aufgeblasen und wieder befüllt. (Flux/mc/hfu)