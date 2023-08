Nachhaltiges Crossover-SUV: Smart Hashtag 1 

Zürich – Auf Schweizer Strassen sind immer mehr Elektroautos zu sehen. Im Jahr 2021 machten batterieelektrische Fahrzeuge rund 1,5 % aller Personenwagen aus, ein Jahr später waren es bereits 2,4 %. Auch in puncto Kosten lohnt sich ein Elektroauto. Mehrere Kantone fördern den Kauf von Elektrofahrzeugen, indem sie einen Bonus auf die Fahrzeugsteuer gewähren.

Der grösste Vorteil des Elektroautos liegt jedoch in seiner Nachhaltigkeit. Denn obwohl jedes E-Auto mit seiner eigenen Hypothek in Form der Batterie daherkommt, für deren Herstellung Rohstoffe wie Lithium und Kobalt nötig sind, handelt es sich nach wie vor um das gegenwärtig umweltfreundlichste Transportmittel.

Was zeichnet die E-Mobilität von Smart aus?

Auch der Automobilhersteller Smart setzt neuerdings vermehrt auf E-Autos. 20 Jahre lang stellte Smart vorwiegend den ForTwo-Zweisitzer mit Verbrennungsmotor her. Als Minicars sind die Modelle des Herstellers Smart an und für sich echte Spartalente. Bei einem Smart-Wagen mit herkömmlichem Verbrennungsmotor kommen 3,3 Liter Benzin auf 100 km. Doch auch Smart beschloss, auf den fahrenden Elektro-Zug aufzuspringen: 2018 wurde mit der Gründung der Submarke Smart EQ der erste Schritt in Richtung E-Mobilität gemacht. Im September 2020 kam dann der Ultimate E in Zusammenarbeit mit Brabus auf den Markt. Das elektrisch angetriebene Supercar auf Basis des Smart EQ ForTwo-Cabrios hat eine Leistung von 92 PS und bringt es auf 130 km/h. Ein Jahr später folgte dann mit dem Smart Concept #1 ein Ausblick auf ein elektrisches SUV.

Hashtag One: das neue SUV-Modell von Smart

Im April 2022 war es dann endlich so weit: Die Serienversion des lang ersehnten Smart #1 kam auf den Markt. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Hersteller Smart und Geely. Das Fahrzeug kombiniert ein schnittiges Design mit einer hochwertigen Ausstattung und jeder Menge Extras. Ein grosser Akku sowie ein starker Motor versprechen einen unvergesslichen Fahrspass. Auch rein optisch hebt sich der Hashtag One von den bisherigen Smart-Wagen ab: Bei einer Länge von 4,27 m ist beim Elektro-SUV vom Minicar so gut wie gar nichts übrig geblieben. Markant ist das Halo-Dach mit einem grosszügigen Glasfenster. Die rahmenlosen Türen mit den versenkten Griffen unterstreichen das Gefühl von Grösse und tragen zur modernen Optik dieses E-Autos bei.

Schalter und Knöpfe gibt es im Hashtag One kaum. Kein Wunder, denn das E-Auto wird per App über das 12,8-Zoll-Display gesteuert. Ebenfalls möglich ist eine Steuerung per Sprachbefehl. Hinzu kommt, dass bestimmte Funktionen von einem beliebigen Standort aus bedienbar sind: So lassen sich die Türen per Smartphone öffnen.

Ein grosser Akku mit erheblicher Reichweite

Der 66-kWh-Akku des Smart #1 hat eine Reichweite von 420 bis 400 km. In unter drei Stunden lässt er sich an AC-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von 22 kW auf 80 % laden. An Schnellladesäulen reichen dafür schon 30 Minuten. Mit einer Leistung von 272 PS ist der

Elektromotor überraschen stark und erlaubt es dem E-Fahrzeug, eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h zu erreichen.

Weitere E-Modelle von Smart

Nicht nur den Hashtag One hat Smart in seinem E-Sortiment. Kompakter und für den Stadtverkehr somit perfekt geeignet ist der Smart EQ ForTwo, der auch in der Cabrio-Version erhältlich ist. Mit einer Länge von 2,7 m und einer Leistung von 82 PS ist der Smart EQ ForTwo ein typischer Minicar-Vertreter, wie man es von der Marke gewohnt ist. Die Reichweite von 135 km ist auch eher überschaubar. Ein deutlicher Vorteil ist der kleine 17,6-kW-Akku, der an einer Ladestation mit 22 kW in rund 40 Minuten einen Ladestand von 40 % erreicht. Noch besser: Der Smart EQ ForTwo lässt sich sogar an einer klassischen Haushaltssteckdose aufladen.

Der Hashtag One ist das neueste E-Auto im Sortiment des Herstellers Smart. Dank seiner recht ansehnlichen Grösse und dem modernen Design hat sich das Crossover-SUV unter den Kompakten einen Namen gemacht. Der Smart #1 vereint die besten Eigenschaften eines herkömmlichen Benziners mit der Nachhaltigkeit eines klassischen E-Autos. (Smart/mc/hfu)

Smart #1