Juice an der Fachmesse «Flotte! Der Branchentreff 2026»

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, stellt dieses Jahr in Düsseldorf auf der grössten Flottenmesse im deutschsprachigen Raum aus und zeigt, wie Unternehmen das Heimladen von E-Autoflotten effizient, ökonomisch und skalierbar organisieren können.

Flottenladen darf weder an der Technik noch an der Komplexität scheitern. Die JUICE EV FLEET SOLUTION reduziert den administrativen Aufwand deutlich und vereint Hardware, Software und Service in einem Komplettpaket. Die Lösung rationalisiert Prozesse, schafft Transparenz und macht das Heimladen für Unternehmen ebenso wie für Fahrer:innen unkompliziert.

Smarte Komplettlösung – schnell ausrollbar, flexibel skalierbar

Kernstück der Lösung ist der JUICE BOOSTER 3 air. Die smarte mobile Wallbox funktioniert in jedem Anwendungsszenario – mit oder ohne bestehende Ladeinfrastruktur. Sie kommt ohne Vorabklärungen und ohne Installationsaufwand aus und kann selbst von Laien in Sekunden angeschlossen werden – da sie nur an einer beliebigen vorhandenen Steckdose eingesteckt werden muss. Unternehmen sparen dadurch mehrere Tausend Euro pro Ladepunkt. Weil die Hardware im Besitz des Unternehmens bleibt und statt rückgebaut nur ausgesteckt werden muss, ist die Lösung unabhängig von Wohnsitz- und Personalwechseln. Das Ergebnis: minimale Initialkosten, maximale Flexibilität und schnelle Skalierbarkeit für wachsende E-Flotten.

Automatisierte Abrechnung – transparent und revisionssicher

Die Verarbeitung aller Ladedaten legt die Basis für effiziente und revisionssichere Abrechnungsprozesse. In Kombination mit der App j+ pilot werden alle Ladevorgänge automatisch und vom internen Zähler MID-genau erfasst, eindeutig zugeordnet und steuerkonform abgerechnet. Unternehmen erhalten volle Transparenz über Auslastung, Energieverbrauch und Kosten.

Neu bietet Juice zudem eine API-Schnittstelle, mit der grössere Flottenbetreiber ihre Ladeinfrastruktur nahtlos in vorhandene ERP- oder Finanzsysteme integrieren können. Ladedaten lassen sich so unter Einhaltung höchster Datenschutz- und Compliance-Standards automatisiert weiterverarbeiten, was die bisher bekannten Möglichkeiten mit OCPP an Sicherheit, Komfort und Kosteneffizienz bei Weitem übertrifft.

Damit wird die Flottenlösung zu einer wirtschaftlich nachhaltigen Investition: Standardisierte Abläufe, kalkulierbare Aufwände und maximale Adaptabilität entlasten Flottenmanagement und Buchhaltung spürbar. Fahrer:innen laden bequem zu Hause und erhalten ihre Kosten schnell und korrekt rückerstattet.

„Viele Unternehmen möchten ihren Angestellten das Laden zu Hause ermöglichen, scheitern aber oft am administrativen Aufwand oder an Technik, die einen hohen Installationsaufwand erfordert oder nicht für jeden Fall geeignet ist. Genau hier setzt unsere Lösung an: Sie kombiniert flexible Hardware mit einer automatisierten, transparenten Abrechnung und macht das Heimladen für Flotten erstmals einfach skalierbar“, sagt Kevin Klein, CSO bei Juice.

Highlights am Juice-Stand:

JUICE EV FLEET SOLUTION: effiziente, zentrale Verwaltung und automatisierte Abrechnung von Heimladevorgängen für Flotten.

JUICE BOOSTER 3 air: die kompakte mobile Wallbox mit hochpräzisem Zähler und Cloud-Anbindung – flexibel und überall sofort einsetzbar.

j+ pilot: die anwenderfreundliche App zum Freischalten, Steuern und Abrechnen der Ladevorgänge.

Flotte! Der Branchentreff findet am 25.+26. März 2026 in Düsseldorf statt. Juice Technology ist in Halle 6 am Stand 6/C56 vor Ort und zeigt, wie Unternehmen ihre Flotten wirtschaftlich, transparent und zukunftssicher laden können. (Juice Technology AG/mc/ps)