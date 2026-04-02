Robustes Kabelmanagement für den JUICE CHARGER me 3

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, erweitert ihr Zubehörportfolio für den JUICE CHARGER me 3 um ein neues, gefedertes Kabelmanagement aus hochwertigem Edelstahl und Aluminium. Die elegante Lösung ist ebenso funktional wie robust und richtet sich an alle Betreiber, die Wert auf Ordnung und einen sicheren Betrieb legen.

In Skigebieten gleichen Parkplätze oft einer einzigen weissen Fläche, und Ladekabel, die am Boden liegen, verschwinden nach einem Schneefall unter der Schneedecke. Beim Räumen werden sie leicht übersehen und können von Schneefräsen erfasst und beschädigt werden – mit entsprechenden Ausfallzeiten und Reparaturkosten für die Betreiber.

Durchdachte Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen

Das neue, gefederte Kabelmanagement für den JUICE CHARGER me 3 bietet hier eine zuverlässige Lösung. Ein an der Basis gefederter Führungsarm, der rund 120 cm über die Ladestation herausragt, hält das fünf Meter lange Ladekabel kontrolliert in ergonomischer Bedienhöhe. Eine Spiral-Führung am oberen Ende ermöglicht eine reibungsfreie Bewegung in alle Richtungen. Das Kabel bleibt flexibel, ohne an scharfen Kanten zu scheuern oder hängenzubleiben.

Selbst wenn die volle Länge benötigt wird, lässt sich das Kabel dank der Edelstahlfeder leicht zum Fahrzeug hinbewegen und es wird kein übermässiger Zug auf die gesteckte Typ-2-Ladekupplung ausgeübt. Nach dem Ladevorgang richtet sich die flexible Federkonstruktion selbsttätig wieder auf und führt das Kabel automatisch in die Ausgangsposition zurück.

So bleibt das Ladekabel sauber geführt vom Boden fern, statt womöglich verdreht dort zu liegen, wo es zugeschneit, überfahren oder zur Stolperfalle werden könnte. Es besteht keine Gefahr, dass Fahrzeuge oder Anhängerkupplungen am Kabel hängenbleiben. Auf offenen Parkplätzen können Räumfahrzeuge wie Schneefräsen uneingeschränkt arbeiten, ohne das Kabel versehentlich zu erfassen und zu beschädigen. In Tiefgaragen wiederum können Reinigungsmaschinen ungehindert passieren. Gleichzeitig verbessert die aufgerichtete Halterung die Sichtbarkeit der Ladestation.

Wetterfest und vandalensicher

Während klassische Kabelrollen und Schwenkarme eine Montage an der Wand oder Decke voraussetzen und im Freien schnell an ihre Grenzen stossen, lässt sich das federbasierte Kabelmanagement sowohl freistehend an Ladesäulen als auch an Wänden oder Decken befestigen und bleibt dabei uneingeschränkt funktionsfähig.

Im Unterschied zu geschlossenen Kabelaufrollern oder Mechanismen mit beweglichen Kunststoffteilen, wie sie bei Mitbewerbern zum Einsatz kommen, ist die Konstruktion aus Edelstahl und Aluminium vollständig witterungsbeständig: Wasser kann nicht eindringen, gefrieren und Bauteile blockieren. Das Konzept überwindet auch die Schwächen von Schwenkarmen, die häufig beschädigt werden, weil sie den Belastungen im Alltag – inklusive gelegentlicher Zweckentfremdung als Kinderschaukel – schlicht nicht standhalten. Das Design aus hochwertigen Materialien dagegen ist nahezu unverwüstlich: Es gibt keine komplexe Mechanik, die verschleissen oder brechen könnte. Die robuste Ausführung ist widerstandsfähig gegenüber Vandalismus und damit auch für stark frequentierte Standorte geeignet.

Flexible Montageoptionen

Die Halterung ist als Original-Zubehör zum JUICE CHARGER me 3 erhältlich und kann einzeln oder paarweise am Charger-Standfuss montiert werden. Alternativ ermöglicht ein im Set enthaltener Abstandshalter auch die Wandmontage. Die Lösung eignet sich somit für offene Parkflächen ebenso wie für Tiefgaragen oder Gewerbestandorte.

Mehr Ordnung und Betriebssicherheit

Das aufrechte Kabelmanagement reduziert Stolper- und Beschädigungsrisiken, verbessert die Handhabung und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Damit trägt es zu einem zuverlässigen Ladebetrieb bei – unabhängig von Standort und Jahreszeit.

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/juice-charger-me-3

(Juice Technology AG/mc/ps)