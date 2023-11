JUICE EV FLEET SOLUTION – Flottenladen leicht gemacht: zuverlässige Abrechnung, kein Installationsaufwand

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software lanciert die Flottenlösung JUICE EV FLEET SOLUTION mit der smarten Allrounder-Wallbox JUICE BOOSTER 3 air als Kernelement.

Juice präsentiert als Weltneuheit eine zuverlässige Zähler- und Abrechnungslösung, die gänzlich ohne Installation auskommt und damit das zentrale Problem elektrifizierter Fahrzeugflotten auf einen Schlag löst. Die Flottenmanager profitieren von einer automatischen Abrechnung und auf Wunsch übernimmt Juice sogar auch die Spesenauszahlung an die Fahrerinnen und Fahrer.

Die Vorteile einer E-Flotte liegen klar auf der Hand: erhebliche Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsfahrzeugen, weniger Wartung, das Laden ist kosteneffizienter als das Tanken von Benzin oder Diesel und es gibt steuerliche Anreize, die eine Elektrifizierung begünstigen.

Das Laden der E-Fahrzeuge ist am Wohnort der Mitarbeiter:innen am effizientesten und konkurrenzlos günstig. Aber das Laden zu Hause stellte Flottenmanager:innen bisher vor einige Herausforderungen: es ist keine Ladestation vorhanden, es gibt bereits eine private Wallbox oder die korrekte Abrechnung ist kompliziert, unübersichtlich oder sogar unmöglich. Die Juice-Lösung funktioniert in allen Infrastruktur-Szenarien, ohne Installation, ohne Rückbaukosten.

Viele Anreize – ein Ziel: E-Flottenmanagement muss unkompliziert sein

Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice hat stets die Anwenderfreundlichkeit vor Augen: „Die Umrüstung von Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge ist ein Gebot der Vernunft – allein schon aus Kostengründen. Wichtig ist, dass die Umstellung mit möglichst wenig Aufwand vonstattengeht und ohne grössere Umgewöhnung praxistauglich funktioniert. Unsere Antwort ist die Flottenlösung JUICE EV FLEET SOLUTION. Anstatt Ladekarten für öffentliches DC-Laden, das zu längeren Wartezeiten, höheren Kosten und schnellerer Akku-Alterung führen kann, erhalten Mitarbeiter:innen den JUICE BOOSTER 3 air, eine ultrakompakte mobile Wallbox mit integriertem Stromzähler und die zugehörige „j+ pilot“-App. Dieses System macht Elektroautoflotten genauso einfach zu betreiben wie Verbrennerflotten.“

EV FLEET SOLUTION an der transport-CH

Die Flottenlösung JUICE EV FLEET SOLUTION ermöglicht es Flottenmanagerinnenn und -managern, die Vorteile der Elektromobilität voll auszuschöpfen und die Herausforderungen des Ladens zu Hause effizient zu meistern. Juice ist damit einmal mehr Wegbereiter für eine nachhaltige, kostengünstige und komfortable Elektromobilität, die für Flottenmanager:innen und Mitarbeitende gleichermassen attraktiv ist.

Juice präsentiert diese branchenverändernde Lösung vom 08. bis 11.11.2023 erstmals an der Transport- und Logistikmesse transport-CH in Bern (Halle 3.2 / Stand: C020). (Juice Technology/mc/ps)