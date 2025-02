Kanton Zug elektrifiziert die Abfallentsorgung mit Convoltas

Baar ZG/Küssnacht SZ – Der Abfall im Kanton Zug wird seit Anfang Jahr vollständig von elektrisch betriebenen Fahrzeugen entsorgt. Dafür hat Convoltas im Baarer Industriegebiet Gulmmatt eine Ladeinfrastruktur und eine der grössten Solaranlagen im Kanton realisiert.

Seit Jahresbeginn erfolgt die Abfallentsorgung im Kanton Zug ausschliesslich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Möglich ist dies aufgrund einer Areallösung im Baarer Industriegebiet Gulmmatt. Sie wurde von dem Zuger Unternehmen R. Hürlimann Transporte, das vom Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen mit der Kehrichts- und Grüngutsammlung beauftragt wurde, in Zusammenarbeit mit Risi Immobilien und der Convoltas AG realisiert. Das Projekt beinhaltet die Ladeinfrastruktur für bis zu 32 Fahrzeuge und eine der grössten Solaranlagen des Kantons, erläutert convoltas in einer Mitteilung.

Für Bau und Betrieb der Anlage ist convoltas verantwortlich. Das Unternehmen aus Küssnacht will die Erfahrungen aus dem Projekt dazu nutzen, «skalierbare Areallösungen für E-Mobilität zu entwickeln», heisst es in der Mitteilung. Die in der Gulmmatt eingerichtete Ladeinfrastruktur hat eine normale Ladeleistung von 50 Kilowatt pro Ladestation, die zur schnellen Zwischenladung auf 150 bis 180 Kilowatt erhöht werden kann. Sie wird von einer auf dem Gelände von Risi Immobilien realisierten Solaranlage mit einer Leistung von rund 1,45 Megawatt Peak gespeist. Überschüssige Energie kann ins Netz eingespeist werden. Um den Eigenverbrauch des Areals zu optimieren, soll zusätzlich ein Batteriespeicher eingerichtet werden.

«Wir freuen uns, dass die Anlage in der Gulmmatt erfolgreich in Betrieb genommen wurde“, wird convoltas-Geschäftsführer Martin Uhr in der Mitteilung zitiert. «Die erfolgreiche Inbetriebnahme unterstreicht, wie wichtig alternative Antriebe in Kombination mit lokal produzierter erneuerbarer Energie für die Reduktion der CO2-Emissionen und den Klimaschutz im Kanton Zug sind.» (Schwyz Next/CE/mc)

Schwyz Next