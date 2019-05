Quickline führt neue Mobile-Abos ein

Nidau – Quickline lanciert ein neues Produktportfolio für Mobiltelefonie und schliesst damit zu den Grossen der Branche auf. Die neuen Mobile-Abos beinhalten höhere Datenvolumen, garantieren Kostensicherheit auch bei Auslandreisen und bieten eine kompetitive Flatrate. Damit will Quickline am ausgewiesenen Markterfolg anschliessen und weiter wachsen.

Quickline hat in den vergangenen Monaten in der Mobiltelefonie markant zugelegt. 2018 verzeichnete der Bieler Telekom-Anbieter einen Zuwachs von satten 39% und ist damit deutlich stärker gewachsen als die wichtigsten Mitbewerber. Im Mobile-Bereich sieht Quickline auch weiterhin einen relevanten Wachstumstreiber. «Verschiedene Services verschmelzen zunehmend. Der Gesamtkonsum wird immer mobiler, die kabellose Datenübertragung entsprechend wichtiger. Netzzugang über Mobile gewinnt an Bedeutung. Es ist deshalb entscheidend, in diesem Zukunftsmarkt erfolgreich zu sein», ist Frédéric Goetschmann, CEO von Quickline, überzeugt. «Mit unserem neuen Mobile-Portfolio sind wir gut aufgestellt. Allein schon bei unseren bestehenden Kunden liegt viel Potenzial. Dieses wollen wir nutzen und unsere erfolgreiche Upselling-Strategie weiterführen. Mit den neuen Abos ist es für Kunden noch attraktiver, gleichzeitig auch den Mobile-Service von Quickline zu beziehen.»

Höhere Datenvolumen und volle Kostensicherheit

Das neue Produktportfolio wartet mit attraktiven Konditionen auf und bietet für jedes Kundenbedürfnis ein passendes Abo. Neu sind in jedem Mobile-Abo viel höhere Roaming-Datenvolumen pro Monat inkludiert. Gleichzeitig werden die meisten Abos günstiger. Ist ein Datenpaket aufgebraucht, lässt sich im Roaming-Cockpit ein neues Datenpaket bequem dazubuchen. Geschieht dies nicht, wird das Daten-Roaming automatisch blockiert, was Kostensicherheit auch bei Auslandreisen garantiert.

Attraktive Flatrate

Zudem erhalten die Mobile-L-Produkte ein Flat-Datenvolumen in der Schweiz zu einem attraktiven Preis. Für Neukunden gibt es bereits ab CHF 10 pro Monat das Top-Einsteigerprodukt Mobile Smart S Basic mit 2GB Datenvolumen, das auch von K-Tipp empfohlen wird. Kunden mit einem Internet Smart erhalten dieses sogar kostenlos dazu. Bestehen bleibt zudem der Familienrabatt mit je CHF 10 Reduktion für weitere vier Abos, ebenso der Rabatt von CHF 10 mit Internet Smart auf das erste Mobile-Abo.

Schwinger Christian Stucki telefoniert mit Quickline

In der aktuellen Kampagne zu sehen ist u.a. der erfolgreiche Schwinger Christian Stucki, der seit diesem Jahr von Quickline gesponsert wird. Mit seiner Kraft, Geschwindigkeit und Bodenständigkeit passt der sympathische Sportler aus Lyss hervorragend zum Bieler Telekom-Anbieter und den regional verankerten Verbundpartnern. (Quickline/mc/ps)

Über Quickline

Die Quickline‐Gruppe gehört schweizweit zu den führenden Anbietern von Unterhaltung und Kommunikation. Die Angebote richten sich an Privatkunden, KMU sowie Netzbetreiber.

Die Quickline‐Gruppe ist mit 23 unabhängigen Netzbetreibern im Quickline‐Verbund zusammengeschlossen und versorgt im Schweizer Kabelnetzmarkt rund 400‘000 Haushalte. Gemeinsam werden unter der Marke Quickline die Services Internet, TV/Radio, Festnetz‐ und Mobile‐Telefonie vermarktet.

Der Quickline-Verbund ist der drittgrösste TV-Anbieter und viertgrösste Internet- und Telefon-Anbieter in der Schweiz. Weitere Infos unter quickline.ch

