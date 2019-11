Adventszeit in Bayerisch-Schwaben

Augsburg – Am 25.11.2019, dem Montag vor dem 1. Advent, startet Bayerisch-Schwaben mit dem Augsburger Christkindlesmarkt in die Adventszeit. In den folgenden Wochen bis Heilig Abend eröffnen dann überall in der Region grössere und kleinere Weihnachtsmärkte vor malerischen Renaissance-, Barock- oder Fachwerk-Fassaden.

Es gibt viele Gründe, warum der Augsburger Christkindlesmarkt zu den schönsten Deutschlands gehört. Am längsten geöffnet hat er noch dazu. Erst an Heiligabend um 14 Uhr schliessen die Buden zu Füssen von Rathaus und Perlachturm. Fast den ganzen Advent über geöffnet sind ausserdem die Weihnachtsmärkte in der schmucken Altstadt von Nördlingen, in den Wittelsbacher-Städten Aichach und Friedberg sowie in der Zweilandstadt Ulm/Neu-Ulm.

Romantische Kulissen

Rund um die vier Advents-Wochenenden erstrahlen an vielen weiteren Orten Bayerisch-Schwabens historische Stadtplätze, Schloss- oder Klosterhöfe im Glanz Tausender von Lichtern. Die stolze Harburg, die Schlösser von Dillingen an der Donau oder Rain am Lech, die Klöster Roggenburg, Holzen oder Oberschönenfeld: Sie alle bilden die Kulisse für regionale Leckerbissen, heimisches Handwerk und hübsche Geschenkideen. Donauwörth lockt mit einem Weihnachtsmarkt auf der Insel, Günzburg lädt zum jahrhundertealten Nikolausmarkt und das Fuggerstädtchen Weissenhorn setzt sich kunstvoll beleuchtet in Szene.



Geschnitzte Raritäten

Eine besondere Facette der Weihnachtszeit lässt sich im „Schwäbischen Krippenparadies“ erleben. Kirchen, Klöster, Museen, aber auch private Sammler laden vielerorts zum grossen Krippenschauen. Oft bis in den Februar hinein sind dabei Raritäten aus aller Welt genauso zu bestaunen wie liebevoll in der Region geschnitzte und über Generationen gewachsene Krippen. Manchmal zeigen Krippenschnitzer auch live ihre Fertigkeit – wie in der Kreisheimatstube Stoffenried. (Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben/mc/kbo)

Christkindlmarkt-Paradies Bayerisch-Schwaben