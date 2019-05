Bühler eröffnet Innovationscampus CUBIC

Uzwil – Nach 20 Monaten Bauzeit und einem Investment von rund CHF 50 Millionen eröffnet die Bühler Group heute offiziell ihren CUBIC Innovationscampus mit acht Applikationszentren. „Wir führen damit unsere Strategie der Innovation und er Aus- und Weiterbildung konsequent fort“, sagt Stefan Scheiber, CEO der Bühler Group.

„Gemeinsam mit Kunden, Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Startups forschen wir hier nach neuen, nachhaltigen Lösungen, um sie in erfolgreiche Geschäfte zu überführen. Gleichzeitig machen wir hier einen weiteren Schritt für eine moderne Aus- und Weiterbildung“, so Scheiber.

Neue Methoden des Lernens, Arbeitens und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit

Die globalen Herausforderungen in Ernährung und Mobilität nehmen an Dringlichkeit zu. Wie können wir 2050 rund 10 Milliarden Menschen nachhaltig ernähren und ihre Mobilität sicherstellen? Diese Themen aufzugreifen und mit nachhaltigen, wirtschaftlich attraktiven Lösungen zu beantworten, ist Ziel des CUBIC. „Das ist unser unternehmerischer Beitrag, mit dem wir zusammen mit Kunden, Partnern, Hochschulen und Startups Lösungen für die drängenden globalen Herausforderungen unserer Zeit erarbeiten wollen. Natürlich mit dem Ziel, diese in attraktive Geschäfte umwandeln“, sagt Stefan Scheiber, CEO der Bühler Group. „Gleichzeitig fördern wir damit auch neue berufliche Fähigkeiten sowie neue Methoden des Lernens, Arbeitens und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit.“ Das Unternehmen investiert Jahr für Jahr eine dreistellige Millionensumme in Forschung und Entwicklung (F&E). 2018 waren es 145 Millionen Franken oder 4,4% des Umsatzes.

Der dreistöckige CUBIC ist für bis zu 300 Personen ausgelegt und das Gebäude selbst ist ein Beispiel für Nachhaltigkeit und Innovation. Das Gebäude verbraucht 15% weniger Energie als ein vergleichbares Gebäude dieser Grösse. Seine smarte, elektrochrome Glasfassade wurde auf Maschinen von Bühler Leybold Optics beschichtet. Damit spart Bühler bis zu 50% an Energie für Heizung und Kühlung. Gebäudesensoren messen CO 2 -Verbrauch, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Personenströme, um die Funktionalität und den Energieverbrauch konstant zu optimieren. Mit diesem Smart-Building-Konzept erwartet Bühler, den Betrieb des Gebäudes nachhaltig optimieren zu können. Der Bau des CUBIC folgte den Nachhaltigkeitsstandards von Leed (Leadership in Energy and Environment Design). Von Leed wurde das Gebäude mit einem Gold-Label zertifiziert.

20% des F&E-Budgets flossen 2018 in die Entwicklung digitaler Lösungen

Konzeptionell ist der neue Innovationscampus so in den Standort Uzwil integriert, dass er die physische Brücke ist zwischen den Entwicklungs-, Ingenieurs- und Konstruktionsteams, den modernisierten Anwendungszentren und der Produktion. So kann Bühler mit Kunden, Startups, Industrie- und Forschungspartnern Lösungen wesentlich schneller und effizienter bis zur Marktreife entwickeln. Der CUBIC steht für den Unternehmenszweck „Innovations for a better world“. Er fördert gezielt neue Methoden des Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Unter anderem schöpft er die Vorteile des dualen Bildungssystems der Schweiz voll aus. Hier arbeiten Lernende und Forscher, sowie junge und erfahrene Mitarbeitende zusammen in Projektteams aus allen Unternehmensteilen. Die digitalen Lösungen von Bühlerbilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt. Dazu zählt auch Bühler Insights, die cloudbasierte IoT-Plattform von Bühler, ein Resultat der Partnerschaft zwischen Microsoft und Bühler. 20% des F&E-Budgets flossen 2018 in die Entwicklung digitaler Lösungen.

„Der CUBIC Innovationscampus wird das Epizentrum unseres kollaborativen Ökosystems“, sagt CTO Ian Roberts. „Er verkörpert unseren Innovationsgeist und eine Kultur, in der wir miteinander diskutieren, einander immer wieder inspirieren, herausfordern und verstehen lernen. So entwickeln wir Lösungen für nachhaltige Wertschöpfungsketten und tragen dazu bei, die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern.“

Dank Anwendungszentren schneller zur Marktreife

Wichtiger Bestandteil des neuen Innovationscampus sind die acht modernisierten Anwendungszentren. Dort werden Ideen von Kunden sowie Prototypen getestet und weiterentwickelt, bis zur Marktreife.

Im Batterienlabor wird am neuen kontinuierlichen Mischprozess für Elektrodenpasten weitergeforscht. Die Elektrodenpaste wird zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet, die etwa in Elektroautos verbaut werden. Im Applikationszentrum von Grinding & Dispersing entwickelt Bühler Lösungen zum Nassmahlen und Dispergieren, zum Beispiel von Druckfarben. Im Anwendungszentrum für Druckguss stehen fünf Druckgusszellen für Ausbildungen und Kundenversuche bereit. Diese Versuche fliessen in moderne Anwendungen der Elektromobilität ein.

Im Applikationszentrum für Pasta werden die neusten Teigwaren entwickelt, etwa solche mit hohem Proteingehalt dank Hülsenfrucht-Mehl, oder solche mit einem Anteil Mikroalgen. Das Grain Technology Center ist mit 3000 Quadratmetern das grösste Anwendungszentrum der Mühlenindustrie weltweit. Dazu gehört auch ein eigenes Analytiklabor. Das Anwendungszentrum für Nahrungsmittel entwickelt unter anderem Fleischalternativen für die wachsende Zahl an Flexitariern. Das Bakery Innovation Center entwickelt zusammen mit Bäckereikunden gesunde, frische Backwaren mit neuem Geschmack. Im Schokoladeanwendungszentrum werden sowohl neue Aromen wie auch neue Prozesse für Kakao-basierte Produkte getestet. Das Kaffeeanwendungszentrum entwickelt zusammen mit Kunden energiesparende Röstvarianten und neue Geschmacksvarianten.

Bühler Networking Days

Der Innovationscampus und die Applikationszentren werden den wichtigsten Partnern aus Industrie und Wissenschaft an den Bühler Networking Days 2019 vom 26. und 27. August vorgestellt. Bühler erwartet am Anlass bis zu 800 Gäste aus der weltweiten Verfahrensindustrie.

An den Networking Days 2019 sprechen unter anderen Dr. Gro Harlem Brundtland, die erste weibliche Premierministerin Norwegens, und Stefan Palzer, CTO von Nestlé. (Bühler/mc/hfu)

Über Bühler

Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmittel und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile auf unseren Maschinen produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften, die mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt wurden. Diese globale Relevanz spornt uns an, die globalen Herausforderungen unserer Zeit in nachhaltiges Geschäft zu transformieren. Wir wollen, dass jeder Mensch Zugang zu gesunder Nahrung hat. Mit energieeffizienten Autos, Gebäuden und Maschinen tragen wir zum Klimaschutz bei. Unser Motto ist „Innovationen für eine bessere Welt.“

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2018 erwirtschafteten über 13’000 Mitarbeitende einen Umsatz von 3,3 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 30 Produktionsstandorten. www.buhlergroup.com

