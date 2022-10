BX Swiss TV: Keine Angst vor dem Börsengang

Bern – Im Rahmen des FuW Forum «Wachstum für KMU» hat Matthias Müller (Head of Markets & Sales der BX Swiss) Einblick in den Ablauf und die Organisation eines Börsengangs gewährt. Weshalb gehen Firmen an die Börse? Was braucht es für einen erfolgreichen Börsengang? Wie viel Zeit, Kosten und personelle Ressourcen muss man einplanen? Und was gilt es zu beachten?

Alle diese Fragen beantwortet Matthias Müller.

Kapitel

00:08 Keine Angst vor dem Börsengang

01:02 Vorstellung des Redners: Matthias Müller und der BX Swiss AG

01:36 Weshalb gehen Firmen an die Börse? Welche Gründe gibt es

03:48 Finanzierung über die Börse

04:53 Welche Wege an die Börse gibt es?

06:05 Finanzierungsquellen an der Börse

07:05 Was braucht es für einen Börsengang?

12:42 Welche Funktion hat der Prospekt & wie verlässlich ist er?

14:11 Wie lange dauert ein IPO?

18:32 Was kostet ein Börsengang?

19:42 Being Public

