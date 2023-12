Collateral Good legt in Zusammenarbeit mit HUGO BOSS einen globalen Risikokapitalfonds für nachhaltige Mode auf

Über Collateral Good:

Collateral Good Ventures ist eine klimabezogene Risikokapitalplattform mit Sitz in Zürich, Schweiz, die darauf abzielt, umweltschädliche Industriesysteme in nachhaltigere umzuwandeln. «Collateral Good zu unterstützen, indem wir außergewöhnliche Unternehmer von Weltrang, Innovationen und Technologien mit Kapital fördern, steht im Mittelpunkt der Mission des Unternehmens. Wir glauben, dass dies entscheidende Eckpfeiler auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft sind.



Über HUGO BOSS:

HUGO BOSS ist eines der führenden Unternehmen im Premiumsegment des globalen Bekleidungsmarktes. Mit seinen beiden Marken BOSS und HUGO bietet der Konzern Kollektionen in 132 Ländern an rund 7.400 Verkaufspunkten und online in 70 Ländern über hugoboss.com an. Mit rund 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland) im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 3,7 Mrd. EUR.