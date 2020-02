Credit Suisse: Hans Baumgartner wird Leiter Entrepreneurs & Executives

Zürich – Die Credit Suisse hat heute bekannt gegeben, dass Hans Baumgartner per 1. März 2020 die Position des Leiter Entrepreneurs & Executives der Geschäftseinheit Wealth Management Clients übernehmen wird. Der Bereich «Entrepreneurs & Executives» (E&E) umfasst über 90 Berater an 22 Beratungsstandorten in der Schweiz und bietet Unternehmern sowie Führungskräften Beratung aus einer Hand. Als Nachfolgerin von Hans Baumgartner wird Sabine Heller per 1. März 2020 die Funktion als Leiterin des Privatkundengeschäfts der Region Zürich Zentrum übernehmen.

Hans Baumgartner ist mit seiner umfassenden Erfahrung während seiner über 30-jährigen Laufbahn bei der Credit Suisse – sowohl auf der Firmen- als auch auf der Privatkundenseite – und seinem breit aufgestellten Netzwerk die ideale Besetzung für diese strategisch wichtige Position. Vor seiner jetzigen Funktion war er Leiter der Region Mittelland für Wealth Management Clients und verantwortete davor das schweizweite KMU-Geschäft im Corporate Banking. Hans Baumgartner ist eidg. dipl. Experte für Rechnungslegung & Controlling und hat verschiedene Weiterbildungen durchlaufen, unter anderem ein Advanced Management Program an der Wharton School sowie in Banking am Swiss Finance Institute.

Sabine Heller ist seit 23 Jahren im Kundengeschäft bei der Credit Suisse in Zürich tätig, davon 13 Jahre in leitenden Funktionen. Vor dreieinhalb Jahren hat sie den Bereich «Staff Clients» aufgebaut und seither erfolgreich geführt. Sabine bringt mit ihrer über 20-jährigen Banking-Erfahrung und als studierte Wirtschaftsjuristin mit zusätzlichem Master in Business Consulting ideale Voraussetzungen für die Führung und die Weiterentwicklung der für die Credit Suisse traditionell wichtigen «Heimregion» rund um den Zürcher Paradeplatz mit.

In ihren neuen Funktionen werden Hans Baumgartner und Sabine Heller direkt an Serge Fehr, Leiter Wealth Management Clients, Credit Suisse (Schweiz) AG, berichten. (Credit Suisse/mc/ps)