Das Mentoring-Programm von Swiss TecLadies geht in die nächste Runde

Zürich – Swiss TecLadies, das nationale Förderprogramm der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, lanciert die Ausgabe 2024/2025. Vom 19. Februar bis zum 1. April 2024 werden junge Frauen zwischen 14 und 19 Jahren in der ganzen Schweiz ermutigt, sich für einen der 100 verfügbaren Plätze im Mentoring-Programm von Swiss TecLadies anzumelden.

Das in der Schweiz einzigartige Mentoring-Programm von Swiss TecLadies bietet jungen Frauen zwischen 14 und 19 Jahren die Möglichkeit, Wissenschaft und Technik zu erforschen, indem sie auf verschiedenen Ebenen begleitet werden.

100 freie Plätze, um in die Welt der Wissenschaft und Technologie einzutauchen

Die Anmeldungen für die Ausgabe 2024/2025 sind vom 19. Februar bis zum 1. April 2024 geöffnet. Um diese einmalige Gelegenheit bekannt zu machen, lanciert Swiss TecLadies eine nationale Kommunikationskampagne, um junge Frauen aus dem ganzen Land dazu einzuladen, sich anzumelden.

Während sieben Monaten haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, von erfahrenen Mentorinnen individuell betreut zu werden und einen Einblick in das Berufsleben zu erhalten. Durch zahlreiche Aktivitäten des Programms können sie sich mit der Vielfalt technischer Berufe vertraut machen, während sie neue Fähigkeiten entwickeln und ihre Persönlichkeit stärken. Das Mentoring-Programm bietet ihnen ausserdem die Möglichkeit, sich einer Gemeinschaft von motivierten und inspirierenden Frauen aller Altersgruppen anzuschliessen, die in den Bereichen Wissenschaft und Technik aktiv sind, und sich mit anderen jungen Frauen mit ähnlichen Interessen zu vernetzen.

Engagierte Partner

Das Programm wird am 28. September 2024 an der #wetechtogether-Konferenz in Zürich lanciert und kommt am 5. April 2025 im Nationalen Sportzentrum in Tenero (TI) zum Abschluss. In diesen sieben Monaten stehen Besuche in Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf dem Programm, darunter CSEM (12.11.2024), Google (27.11.2024), CERN (31.01.2025), EPFL (8.03.2025), CSCS, SUPSI, USI und das Ideatorio. Module zur Stärkung der Persönlichkeit sowie Workshops im Projektmodus (mit Intrinsic in Zürich am 1.-2.11.2024 und 10.-11.01.2025) runden das Angebot ab. Die jungen Frauen können auch an allen TecDays teilnehmen. TecDays sind Veranstaltungen an Schulen der Sekundarstufe II, die der Technik gewidmet sind.

Das Programm wird von den Akademien der Wissenschaften Schweiz und der Werner Siemens Stiftung finanziell unterstützt.

Ein Förderprogramm mit Wirkung

Seit 2018 haben mehr als 250 junge Frauen profitiert: Das Mentoring-Programm unterstützt sie und trägt zum Mentalitätswandel bei. Dieser ist fundamental, um Geschlechterstereotypen und damit auch dem Arbeitskräftemangel in technischen Berufen entgegenzuwirken. (TechLadies/mc/hfu)

Swiss TecLadies