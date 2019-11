Das Paris Cocktail Festival zeigt die neusten Trends

Paris – Das 8. Paris Cocktail Festival öffnet für 2 Tage wieder im Elysée Montmartre in Paris seine Tore. Am 16. November ist das Festival für die breite Öffentlichkeit zugänglich und am 17. November für Fachleute und Journalisten.

Mit 60 Ständen, Workshops und Konferenzen ist das Paris Cocktail Festival die Messe mit allem, was Sie über Cocktailkultur, Trends und Techniken wissen müssen. In diesem Jahr vermitteln viele neue Gastredner, Barkeeper oder Barbesitzer ihre Liebe zu ihrer Arbeit und teilen ihr Können.

Das Konferenzprogramm vom Samstag, 16. November ist öffentlich zugänglich:

1.30pm – Tiki by Guillaume Leblanc (former Dirty Dick’s bartender – Paris)



2.30pm – 10 golden rules for setting up a bar at home by Baptiste Bochet (Colada Cocktails)



3.30pm – Sake by Guillaume Quenza (Fréquence’s co-founder – Paris) & Adrienne Saulnier (Madame Saké)



4.30pm – How to become a bartender and the training you need by Guillaume Gerbois (teacher at the Ferrandi school)

Die Vorträge sind kostenlos. Jede dauert 40 Minuten und beinhaltet einen Verkostungscocktail. (agence bw/mc/kbo)

Paris Cocktail Festival