Longevity Investors Conference 2024 findet vom 24. bis 27. September in Gstaad statt

Zug – Die Longevity Investors Conference 2024, die wichtigste Veranstaltung für Investoren im Bereich der Langlebigkeit, findet in nur drei Monaten statt. In diesem Jahr freuen sich die Veranstalter, ein erweitertes und bereichertes Programm ankündigen zu können, das den Teilnehmern unvergleichliche Lernmöglichkeiten, Networking und Zusammenarbeit bietet.

Vor der malerischen Kulisse von Gstaad in der Schweiz findet die Konferenz vom 24. bis 27. September im renommierten 5-Sterne-Hotel Le Grand Bellevue statt.

Die fünfte Ausgabe der Longevity Investors Conference wird eine Reihe neuer und verbesserter Sitzungen bieten. Die Teilnehmer können sich auf Folgendes freuen:

Breakout-Diskussionen: In Breakout-Diskussionen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, bestimmte Themen zu vertiefen und sich an interaktiven Diskussionen zu beteiligen.

Frühstück zum Wissensaustausch: Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Ideen, Erkenntnisse und Fragen auszutauschen.

Sprecher-Stationen: Zusätzlich zum regulären Programm und den Fragerunden haben die Organisatoren Sprecherstationen eingerichtet, an denen sich alle Teilnehmer anmelden können, um direkt mit den Sprechern in Kontakt zu treten.

Die 2,5-tägige Konferenz wird sich auf eine breite Palette wichtiger Themen konzentrieren, wie zum Beispiel: Biotech-Investitionen, Risikokapital für Langlebigkeit, Biohacking, die Zukunft der Langlebigkeit und KI, die Kreuzung von Luxus und Langlebigkeit, Langlebigkeitsökonomie, die neuesten Entdeckungen und Innovationen, und natürlich Langlebigkeitsergänzungsmittel und vieles mehr.

Einer der Höhepunkte der Konferenz wird der Startup Showcase sein, der ausgewählten Startups aus dem Bereich der Langlebigkeit eine Plattform bietet, um ihre Innovationen einem Publikum von einflussreichen Investoren zu präsentieren. Marc P. Bernegger, Mitbegründer von Longevity Investors, wies auf die Bedeutung des Startup Showcase hin: «Für unser Investorenpublikum ist der Startup Showcase immer ein Highlight. Indem wir leidenschaftliche Unternehmer mit unseren geschätzten Gästen zusammenbringen, wollen wir mehr Kapital in die Langlebigkeitsforschung und innovative Unternehmen lenken.»

Hier vier von maximal zehn Unternehmen, welche die Gelegenheit haben werden, ihre Ideen, Werte und Fortschritte zu präsentieren:

Mogling Bio entwickelt neue pharmakologische Ansätze zur Verjüngung alter Stammzellen.

entwickelt neue pharmakologische Ansätze zur Verjüngung alter Stammzellen. Kyttaro Therapeutics ist ein in der Entwicklungsphase befindliches Plattformtechnologie-Unternehmen mit einem einzigartigen Patentportfolio für die klinische Anwendung von genetisch veränderten mesenchymalen Stammzellen zur Behandlung von Krankheiten mit hohem, ungedecktem klinischen Bedarf.

ist ein in der Entwicklungsphase befindliches Plattformtechnologie-Unternehmen mit einem einzigartigen Patentportfolio für die klinische Anwendung von genetisch veränderten mesenchymalen Stammzellen zur Behandlung von Krankheiten mit hohem, ungedecktem klinischen Bedarf. MetaShape Pharma hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, ihr bestes Leben zu leben, indem es die Uhr an ihren Fettzellen zurückdreht. Ihr Medikament, MS 001, hat das Potenzial, in einer Reihe von Indikationen wirksam zu sein.

hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, ihr bestes Leben zu leben, indem es die Uhr an ihren Fettzellen zurückdreht. Ihr Medikament, MS 001, hat das Potenzial, in einer Reihe von Indikationen wirksam zu sein. Propion AKA How to Slow Time, Inc. zielt darauf ab, den Alterungsprozess zu verlangsamen und Ihre Gesundheit zu verbessern, indem es auf die Beziehung zwischen dem Darmmikrobiom und dem Rest des Körpers abzielt.

Der Startup Showcase wird aussergewöhnliche Unternehmen vorstellen, die den Weg zu einem gesünderen und längeren Leben gestalten. Innovative Startups aus den Bereichen Langlebigkeit, Verjüngung und Wellness sind eingeladen, sich bis zum 15. Juli für den Startup Showcase zu bewerben, der eine einmalige Gelegenheit zur Präsentation ihrer Projekte bietet.

Die Longevity Investors Conference 2024 kann sich bereits jetzt einer beeindruckenden Reihe von Rednern rühmen, darunter renommierte Experten und Pioniere auf diesem Gebiet wie David A. Sinclair, A.O., Ph.D. (Professor für Genetik an der Harvard Medical School), Dr. Nir Barzilai, MD (Direktor, Institut für Altersforschung, Albert Einstein College of Medicine), Dr. Eric Verdin (Präsident & CEO, Buck Institute for Research on Aging), Dr. Aubrey de Grey (Gründer, Präsident und Chief Science Officer der LEV Foundation), Bryan Johnson (Gründer/CEO von Blueprint und Kernel & OS Fund. Zuvor Gründer/CEO von Braintree Venmo), Susanna Rosi, Ph.D. (Principal Investigator, Altos Labs, Bay Area Institute), Dr. Brian Kennedy, Ph.D. (Direktor, Centre for Healthy Longevity), Kayla Barnes (CEO + Partner von LYV Wellness, Mitgründerin von The Health Optimization Fund), Prof. Dr. Evelyne Yehudit Bischof, MD, MPH (Direktorin, Sheba Longevity Center), Dr. Emil Kendziorra (Gründer und CEO von Tomorrow Bio und Vorstandsvorsitzender der European Biostasis Foundation), Dr. Dr. Elisabeth Roider, MD, PhD, MBA (Partner und Chief Scientific and Medical Officer, Maximon), Andrea B. Maier (Oon Chiew Seng Professorin für Medizin, National University of Singapore), Laura Deming (CEO, Cradle, Mitbegründerin & Venture Partner, age1 und Gründerin des Longevity Fund), Dr. Alex Colville (Mitbegründer & General Partner, age1), Julie Pelcener (Investment Director, Bold Ventures), Jamie Justice, Ph.D. (Executive Director, XPRIZE Healthspan), Yuta Lee (Gründer und CEO, Accelerated Biosciences Corp.), Bruno Balen (Gründer und Leiter F&E, AniBiome), Ella Davar RD (Gründerin der Gut-Brain-Methode), Dr. Kati Ernst (Mitgründerin und CEO von ooia) und Chris Monkman (Mitgründer und CEO), Mana und viele mehr werden folgen.

Marc P. Bernegger, Mitbegründer von Longevity Investors, äusserte sich begeistert über den einzigartigen Aufbau der Konferenz: «Viele Investoren steigen in den Bereich der Langlebigkeit ein und es gibt viele spannende Investitionsmöglichkeiten. Der besondere Aufbau unserer Konferenz ermöglicht nicht nur den Wissensaustausch, sondern auch den Aufbau einer effektiven Gemeinschaft und die Vernetzung zwischen den Investoren.»

Sein Geschäftspartner und Mitbegründer von Longevity Investors, Dr. Tobias Reichmuth, hob das immense Potenzial der Langlebigkeitsindustrie hervor: «Die Langlebigkeitsindustrie wird in den nächsten zehn Jahren eine der grössten Investitionsmöglichkeiten sein, und wir sind sehr stolz darauf, viele der führenden Meinungsbildner bei uns in Gstaad zu haben. Die Langlebigkeitsindustrie erfährt eine grosse Dynamik, und dies ist der ideale Zeitpunkt, um sie zu nutzen, um Investoren aufzuklären und Informationen zu verbreiten.» Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Longevity Investors Conference 2024 finden Sie auf der Website.