Digitale Tieridentifikation mit dem Fernglas

Baden – Das Fernglas smart gedacht hat Swarovski Optik bei seiner jüngsten Innovation: Das Tiroler Familienunternehmen präsentiert mit dem dG (digital guide) eine echte Weltneuheit.

Erstmals gibt es ein fernoptisches Gerät, das das Beobachten mit dem automatischen Identifizieren von Tieren, dem Dokumentieren und Teilen verbindet. Das monokulare Fernglas inklusive Kamera ist gemeinsam mit der intuitiven dG App der ideale Begleiter für all jene, die bei einem Streifzug durch die Natur mehr lernen wollen. Per Knopfdruck landen die Beobachtungen in der App zur Identifikation des entdeckten Tieres. Erhältlich ist der dG ab dem 1. April 2020 im ausgewählten Fachhandel sowie im Onlineshop. (Ferris Bühler Communications/mc/kbo)

Swarovski Optik