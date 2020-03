Edelweiss fliegt neu nach Puerto Plata und Figari auf Korsika

Zürich – Edelweiss, die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft, nimmt zwei neue Ferienziele in ihr Netzwerk auf und erweitert damit das Angebot in der Dominikanischen Republik und im Mittelmeer.

Puerto Plata, das Ferienparadies an der Nordküste der Dominikanischen Republik, ist bei jungen Leuten gleichermassen beliebt wie bei Familien, Sonnenanbetern, Wassersportlern und Naturliebhaber. Die nahen Strände von Sosúa und Cabarete laden nicht nur zu Badeferien ein, sondern sind auch ein Magnet für Taucher, Kiter und Surfer.

Puerto Plata ist zudem der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die beeindruckende Natur der Umgebung. Zum Beispiel zu den 27 Damajagua Wasserfällen mitten im dichten Urwald, wo eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren bestaunt werden kann.

Edelweiss fliegt ab dem 3. November 2020 jeweils am Dienstag direkt von Zürich nach Puerto Plata.

Ferien auf Korsika sind ideal für Familien, Freunde schöner Natur und Sportbegeisterte. Egal, ob man an einem der wunderschönen Strände Korsikas entspannen möchte oder lieber in den Bergen wandern oder velofahren geht, die Insel im Mittelmeer hat für alle etwas zu bieten. Zudem laden die nahe Figari gelegenen Städtchen Porto Vecchio und Bonifacio zum Entdecken und Verweilen ein. Die Hauptstadt Ajaccio – zugleich Geburtsstadt Napoleons – ist in gut zwei Autostunden erreichbar.

Edelweiss fliegt saisonal ab dem 30. Mai 2020 jeweils am Samstag direkt von Zürich nach Figari (Korsika). (mc/kbo)

