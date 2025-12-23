Europa-Verlauf: Wenig verändert – Novo Nordisk legen deutlich zu

Paris/London/Zürich – Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum verändert. «Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schliessen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr», merkte Marktexperte Andreas Lipkow zum abflauenden Handelsgeschehen an.

Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone tendierte am späten Vormittag mit 5.740,72 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es ausserhalb des Euroraums aus: Der britische Leitindex FTSE 100 trat ebenfalls auf der Stelle. Etwas besser entwickelten sich Schweizer Aktien. Der Schweizer SMI legte um 0,58 Prozent auf 13.239,32 Punkte zu und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte.

Am Nachmittag könnte unterdessen eine Fülle an US-Daten für mehr Bewegung sorgen. Unter anderem stehen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex an. «Das bevorzugte Inflationsmass der Fed könnte die Zinsfantasie für 2026 befeuern oder dämpfen», so die Analysten des Brokers ActivTrades.

Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Der Kurstreiber hier hiess Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA liess den Wert um über sieben Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben. Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktie tendierte unverändert. (awp/mc/pg)

