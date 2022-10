gowago.ch will Schluss machen mit Intransparenz beim Autoleasing

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen gowago.ch legt mit seinem innovativen digitalen Prozess und seiner Preistransparenz die neue Definition für das Leasing fest. Jetzt bietet gowago.ch, unterstützt durch die Migros Bank, auch Schweizer Tesla-Kunden auf Tesla.com ihren unkomplizierten Service an. Durch die aktuell angebotenen Zinssätze von gowago.ch auf den Tesla Model Y, das momentan bestverkaufte Auto der Schweiz, ist es attraktiver denn je auf ein elektrisches Fahrzeug des amerikanischen Unternehmens umzusteigen.

Pünktlich zum 5. Jahr seines Bestehens erweitert das stetig wachsende Fintech-Unternehmen gowago.ch sein Leasingangebot im Bereich der E-Mobilität. gowago.ch verspricht Konsumenten reibungslose Abläufe, erschwingliche Preise und kundenorientierte Dienstleistungen auf dem Weg zu einem Auto. Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Wirtschaftsklimas, geprägt durch steigende Preise und Zinssätze aufgrund der zunehmenden globalen Inflation, wird Tesla-Kunden in der Schweiz nun ein äusserst niedriger Zinssatz von 0,99 % angeboten, wenn sie auf tesla.com ein Tesla Model Y durch gowago.ch leasen.

Wie sich durch den stetig steigenden Marktanteil (momentan bei 16,3 %) erahnen lässt, wendet sich die Schweizer Autobranche sukzessive elektrischen Fahrzeugen zu. Dementsprechend sei ein Ausbau seiner Angebote in diesem Gebiet der nächste logische Schritt, erklärt Rutger Verhoef, CEO und Gründungsmitglied von gowago.ch: “Wir sind erfreut, unsere Dienstleistungen und dieses grossartige Angebot auf tesla.com für Neukunden von Tesla anbieten zu können. Es war schon immer unsere Zielsetzung, dem Mobilitätsmarkt in der Schweiz die besten Produkte anbieten zu können und in der Automobilbranche neue Akzente zu setzen. Dies ist ein weiterer grosser Schritt in unserer Entwicklung und wir können es kaum erwarten, uns weiter zu etablieren”. (gowago/mc/hfu)