Grammy-Preisträgerin Roberta Flack 88jährig verstorben

New York – Roberta Flack, die mit einem Grammy ausgezeichnete Soul-Sängerin, die vor allem für ihre gefeierten Interpretationen romantischer Balladen wie «Killing Me Softly» bekannt war, ist tot.

Flack sei zu Hause im Kreise ihrer Familie gestorben, sagte ihre Pressesprecherin Elaine Schock gegenüber CNN. Ihr Tod folgte auf mehrere Jahre gesundheitlicher Probleme.

Flack hatte sich vor Jahrzehnten als eine der wichtigsten Stimmen ihrer Generation etabliert – sowohl als Interpretin der Lieder anderer als auch als Autorin eigener Songs – und konnte eine Reihe von Chart-Hits und Auszeichnungen verbuchen. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie 14-mal für einen Grammy nominiert, fünf der Trophäen gewann sie. 2020 wurde sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Flack wurde 1937 im US-Bundesstaat North Carolina geboren. Als ausgebildete Pianistin trat sie immer wieder in Washingtoner Nachtclubs auf. Ihren Durchbruch erlebte sie, als Schauspieler Clint Eastwood die von ihr 1969 aufgenommene Ballade «The First Time Ever I Saw Your Face» im Jahr 1971 für einen Film «Sadistico» auswählte. Das Lied wurde zum Nummer-eins-Hit und 1973 mit dem Grammy für die «Single des Jahres» ausgezeichnet. Im Folgejahr wurde ihr wohl bekanntester Hit, eine Coverversion von Lori Liebermans «Killing Me Softly with His Song», ebenfalls Nummer eins und mit demselben Preis ausgezeichnet. Mit «Feel Like Makin› Love» gelang ihr 1974 ein dritter Nummer-eins-Hit. (mc/pg)