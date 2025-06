Fulminanter Saisonabschluss in Andermatt

Andermatt – Das erste Mal seit sechs Jahren tritt die Filarmonica della Scala wieder in der Schweiz auf und krönt das Saisonfinale in Andermatt: In Zusammenarbeit mit Swiss Alps Classics präsentiert Andermatt Music am 5. und 6. Juli 2025 zwei exklusive Konzerte. Am Samstag begeistern zwei Nachwuchstalente der Lang Lang Foundation und am Sonntag folgt mit der Filarmonica della Scala aus Mailand ein internationaler Höhepunkt.

Der Samstagabend gehört den Stars von morgen: Die Rising Stars der renommierten Lang Lang Foundation bringen Jugend und Spielfreude in die Andermatt Konzerthalle. Die Stiftung des weltbekannten Pianisten Lang Lang setzt sich weltweit für die musikalische Frühförderung ein und bietet jungen Talenten der klassischen Musik eine ebenso anspruchsvolle wie inspirierende Bühne. In Andermatt präsentieren die beiden Pianisten Aidan Siqi Zhao und Deva Mira Sperandio ein abwechslungsreiches Programm mit berühmten Meisterwerken aus dem klassischen Repertoire – von Bach über Beethoven bis Mendelssohn Bartholdy. Zum finalen Abschluss spielen die jungen Talente Brahms Ungarischen Tanz Nr. 5 in der Originalversion zu vier Händen. Die Auftritte versprechen höchste pianistische Präzision und gleichermassen jugendliche Leidenschaft.

Exklusives Rendez-vous mit der Filarmonica della Scala

Nach dem glanzvollen Auftritt der Rising Stars am Samstag erwartet das Publikum am Sonntag in der Andermatt Konzerthalle ein besonderes Erlebnis, das durch die Intimität des Saals verstärkt wird. Zum ersten Mal seit sechs Jahren tritt die Filarmonica della Scala wieder in der Schweiz auf. Lena-Lisa Wüstendörfer, Intendantin von Andermatt Music, sagt: «Wir etablieren Andermatt als Leuchtturm der klassischen Musik auf dem internationalen Parkett. Mit La Scala kommt die Crème de la Crème der klassischen Musik direkt nach Andermatt in die höchstgelegene Konzerthalle der Schweiz». Auf dem Programm stehen ausgewählte Werke aus dem klassischen Repertoire, unter anderem von Chopin und Bach. Die Stücke werden von der Filarmonica della Scala unter der Leitung des Gastdirigenten und Violinisten Julian Rachlin aufgeführt. Peter Michael Reichel, Präsident der Swiss Alps Classics, betont: «Wir freuen uns sehr, nach 5-jährigen Bemühungen und der Einladung des Intendanten Dominique Meyer, das Orchester Filarmonica della Scala nun tatsächlich in Andermatt begrüssen zu können.» (Andermatt Music/mc/ps)

Programm und Tickets

https://andermattmusic.ch/de/event/rising-stars/

https://andermattmusic.ch/de/event/la-scala/