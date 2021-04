Grover sammelt 60 Mio. EUR in Series B-Finanzierung ein

Über Grover

Grover (GROVER.COM) ist der europäische Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik und bietet seinen Nutzerinnen Zugang zu neuester Technik in einem flexiblen, monatlichen Abonnement-Modell. 2015 von Michael Cassau gegründet, hat es sich Grover zum Ziel gesetzt, innovative neue Wege zu finden, um Menschen den Zugang zu ihrer Wunschtechnik zu ermöglichen. Sowohl Privatkundinnen als auch Unternehmen können aus mehr als 2.500 Tech-Produkten wählen – von

Smartphone und Laptop bis hin zu Gaming-, VR- und Smart Home-Gadgets. Der Service von Grover ermöglicht es seinen Nutzer*innen, Produkte je nach ihren individuellen Bedürfnissen zu behalten, zu wechseln, zu kaufen oder zurückzugeben. Grover vermietet Produkte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden über die eigene Plattform (GROVER.COM) sowie – in Deutschland – über sein breites Online- und Offline-Partnernetzwerk, zu dem Europas führende Elektronik-Einzelhandelsgruppe MediaMarktSaturn gehört. Grover nimmt eine Vorreiterrolle in der Förderung der Kreislaufwirtschaft ein: Die Vermietung von Unterhaltungselektronik an mehrere Nutzerinnen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ermöglicht es, aus jedem Produkt den maximalen Wert zu ziehen und Elektroschrott zu reduzieren. Grover hat insgesamt rund 150.000 Geräte rezirkuliert. Mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von bisher rund €350 Mio. und über 160 Mitarbeiterinnen, ist Grover eines der wachstumsstärksten Scale-ups in Deutschland.