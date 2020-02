Hier gibt es etwas zu lachen: «Comedy im Schnee» in Samnaun

Samnaun – Wintersportgäste profitieren in Samnaun im April 2020 gleich mehrfach: Top-Events mit nationalen und internationalen Künstlern sind im Ticket der grenzübergreifenden Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl inbegriffen – und praktisch mit den Brettern zu erreichen. Diese Saison trumpft die Ferienregion Samnaun am 25. April 2020 mit einem neuen Format auf: «Comedy im Schnee» mit Oropax, Rob Spence und Fabio Landert. Mit Kostproben aus ihren aktuellen Programmen erheitern die bekannten Comedians die Gemüter am Pistenrand. Kurz vor Saisonende stellen Fahrkünstler an der Formations-Europameisterschaft vom 24. bis 26. April 2020 und die deutsche Rapperin NAMIKA am Frühlings-Schneefest vom 26. April 2020 ihr Können unter Beweis.

Ein Muss für lachfreudige Wintersportler in der Ferienregion Samnaun: das neue Format «Comedy im Schnee» am Samstag, 25. April 2020, ab 13 Uhr auf der Alp Trida. Der Eintritt ist im Ticket der Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl inbegriffen, die humoristische Darbietung kann also direkt mit den Skiern oder auch zu Fuss erreicht werden. Drei bekannte Comedians sorgen dabei für Lachmuskeltraining par excellence: Oropax, Rob Spence und Fabio Landert bringen in der Silvretta Ski-Arena das Zwerchfell zum Beben. «Wir freuen uns sehr, können wir unsere Gäste in Samnaun diese Wintersaison mit einem neuen Format und drei namhaften Künstlern überraschen», so Bernhard Aeschbacher, Leiter Gäste-Information Samnaun. Besucher profitieren auch neben der Piste: Im ganzen Ski-Gebiet, in den Restaurants und bei den zahlreichen Après-Ski-Möglichkeiten gelten Euro-Preise.

Oropax, Rob Spence und Fabio Landert sorgen für Lachtränen

Die beiden Brüder des berühmten deutschen Chaos-Theaters Oropax führen durch das neue Format «Comedy im Schnee» und geben Einblicke in ihr aktuelles Programm «Testsieger am Scheitel.». Traditionell tollkühn und mit viel Wortwitz auf der Bühne begeistert das Duo mit erfrischender «Sinnlosigkeit». Der gebürtige Australier Rob Spence ist ebenfalls seit den 90er Jahren erfolgreich in der Schweiz auf Achse. Der Meister der «Physical Comedy» lässt in Samnaun die Fetzen fliegen: In seinem neuen Programm «Mad Men» jagt ein Gag den anderen – im Zusammenspiel von Komik, Gestik und Mimik. Das Schweizer Nachwuchstalent Fabio Landert gibt seinen ganz eigenen Stil zum Besten – einen Mix aus klassischer Stand-up-Comedy und unterhaltsamen Alltagsgeschichten. Dass er ein Könner ist, stellte der 30-Jährige Komiker bereits mehrmals unter Beweis: So gewann der sympathische St. Galler den Swiss Comedy Award 2019 und er ist der erste Schweizer überhaupt, der beim grössten Deutschen Comedy-Format «Nightwash» einen Preis einheimste.

Noch mehr Top-Highlights im April 2020 – mit NAMIKA auf der Bühne

Der April 2020 steht in Samnaun im Zeichen der Events: Am legendären «Top of the Mountain Easter Concert» vom 12. April 2020 sorgt dieses Mal Sido für grossartige Stimmung auf der Idalp-Bühne (AUT): mit beliebten Songs aus seinem Repertoire und von seinem neuen Album «Ich und keine Maske». Bereits zum sechsten Mal finden vom 24. bis 26. April 2020 die Formations-Europameisterschaften statt, wo sich Jung und Alt aus ganz Europa im Formationsfahren messen. Unter den strengen Augen der Jury geben sie in der Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl ihr Können in Rhythmus und Synchronität zum Besten. Ein Augenschmaus für alle Perfektionisten. Am Sonntag, 26. April 2020, eine Woche vor Saisonschluss, wird während des 32. Internationalen Frühlings-Schneefests auf der Alp Trida nochmals richtig gefeiert – mit Singer-Songwriterin und Rapperin NAMIKA aus Frankfurt, die durch ihre Hits «Lieblingsmensch» und «Je ne parle pas français» über die deutsche Grenze hinaus bekannt wurde. Die Events sind im Ski-Ticket inbegriffen und auch zu Fuss erreichbar. (Panta Rhei PR/mc/kbo)

Wann: So, 12. April 2020, 13.00 Uhr | Wo: Idalp (AUT) (Eintritt mit gültigem Skipass kostenlos) | Was: Top of the Mountain Easter Concert mit Sido

Wann: Fr, 17. April 2020 bis So, 19. April 2020 | Wo: Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl | Was: 18. Internationaler Silvretta Schüler-Cup Wettkampf mit 800 Schülerinnen und Schülern aus 20 Nationen, prominenten Vorfahrern und Skitests

Wann: Fr, 24. April 2020 bis So, 26. April 2020 | Wo: Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl | Was: 6. Europameisterschaft im Formationsfahren schneesportbegeisterte Teams aus ganz Europa kämpfen um den Titel

Wann: Sa, 25. April 2020 bis So, 26. April 2020 | Wo: Alp Trida im Skigebiet (Eintritt mit gültigem Skipass kostenlos) | Was: 32. Internationales Frühlings-Schneefest Samstag: «Comedy im Schnee», Sonntag: Konzert mit NAMIKA

Wann: Sa, 2. Mai 2020, 13.00 Uhr | Wo: Idalp (AUT) (Eintritt mit gültigem Skipass kostenlos) | Was: Top of the Mountain Concert traditionelles Closing-Konzert mit Eros Ramazzotti