«Swiss Comedy Awards!» 2024: Das sind die Nominierten

Helvetia Kunstpreisträger Bisso Yann Stéphane an der Liste Art Fair Basel 2024

Der Helvetia Kunstpreis 2023 ging an Bisso Yann Stéphane. Aufgrund dieser Auszeichnung erhält der Künstler und Absolvent des Masterstudiengangs an der HEAD in Genf die Gelegenheit, seine Werke an der diesjährigen Liste Art Fair Basel auszustellen.