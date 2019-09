Kostenlos als Gast von Moneycab zum Bits & Pretzels in München

München – Kein Ticket mehr bekommen zum ausverkauften grössten Startup-Anlass in München? Wir haben noch eines, das wir einer glücklichen Leserin oder einem glücklichen Leser kostenlos abgeben. Schreiben Sie uns eine e-Mail und sagen Sie uns, weshalb Sie an den Anlass möchten. Mit ein wenig Glück sind Sie an diesem einmaligen Anlass dabei und erleben Barack Obama, Jessica Alba, Reid Hoffmann oder Donna Carpenter hautnah.

Hier finden sie weitere Informationen zum Anlass…

Schreiben Sie uns ein kurzes Mail, weshalb Sie an den Anlass möchten an [email protected] und mit ein wenig Glück sind Sie am Anlass vom 29. September – 01. Oktober in München dabei. Viel Glück.

Das Ticket ist persönlich und nicht auf andere Personen übertragbar.