Kunstmuseum Bern: El Anatsui, Triumphant Scale

Bern – Das Kunstmuseum Bern zeigt ab 13.03.2020 bis 21.06.2020 in Kooperation mit dem Haus der Kunst, München eine grossangelegte Ausstellung des ghanaischen Künstlers El Anatsui. Er ist wohl Afrikas prominentester Künstler der Gegenwart und bekannt für seine grossen Skulpturen aus rezyklierten Schraubverschlüssen, die wie prächtige Teppiche ganze Wände zieren.

Die malerischen, mobilen Skulpturen stellen hergebrachte Kategorien auf den Kopf. Gleichzeitig reflektieren die ehemaligen Schnapsflaschenmanschetten das (post-)koloniale Verhältnis zwischen Europa, Afrika und der Neuen Welt. Die Ausstellung konzentriert sich auf das Monumentale von El Anatsuis Werk und zeigt dessen Entwicklung aus dem lebenslangen Zeichnen, den mit Kettensäge bearbeiteten Holzskulpturen sowie der Keramik der frühen Schaffensjahre.

Die Ausstellung wird vom Haus der Kunst, München organisiert, in Zusammenarbeit mit dem MATHAF: Arab Museum of Modern Art, Doha, Kunstmuseum Bern und Guggenheim Bilbao. Kuratoren: Okwui Enwezor und Chika Okeke-Agulu, In Zusammenarbeit mit Kathleen Bühler. (Kunstmuseum Bern/mc/kbo)

Kunstmuseum Bern