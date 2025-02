Marcel Oertle ist neu Mitglied im Verwaltungsrat der aity AG

Die aity AG vollzieht einen Wechsel im Verwaltungsrat: Marcel Oertle wurde per 13. Februar 2025 als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Er übernimmt den Sitz von Christian Schüpbach.

Marcel Oertle ist Mitglied der Geschäftsleitung, stellvertretender CEO und Leiter des Departements Privat- und Geschäftskunden der Berner Kantonalbank (BEKB). Mit seiner umfassenden Erfahrung im Bankwesen und seiner strategischen Expertise wird er die Weiterentwicklung der aity AG massgeblich mitgestalten. Seine zusätzlichen Engagements als Präsident der Stiftung zur Förderung von KMU im Rahmen von Branchenclusters, Vizepräsident des Stiftungsrats der Stiftung für technologische Innovation (STI), und als Verwaltungsrat der be-advanced AG unterstreichen seine enge Verbindung zu Innovation, Unternehmertum und regionaler Entwicklung.

Christian Schüpbach hat am 1. Januar 2025 die Leitung des Departements Marktservices der BEKB übernommen und ist in deren Geschäftsleitung aufgenommen worden. Um sich auf seine neuen Aufgaben konzentrieren zu können, hat er beschlossen, aus dem Verwaltungsrat der aity AG auszutreten. In seiner Zeit im Verwaltungsrat hat er die aity AG durch sein Fachwissen und die Berücksichtigung strategischer bankfachlicher Trends sowie Entwicklungen wesentlich vorangetrieben und Akzente bei deren Aufbau gesetzt. (aity/mc/hfu)

aity