MaxBrain ernennt Peter Herger zum Verwaltungsratspräsidenten

Zürich – Das Schweizer EdTech-Unternehmen MaxBrain AG holt Peter Herger als neuen Verwaltungsratspräsidenten an Bord. Der 48-jährige Unternehmer bringt durch seine Erfahrung im Aufbau von SaaS-Unternehmen sowie im indirekten Partnervertrieb die idealen Voraussetzungen mit, um das Ökosystem des SaaS-Learning-Anbieters weiter auszubauen und zu skalieren. Herger, Mitgründer und ehemaliger Geschäftsführer des KMU-Softwareherstellers Proffix, tritt die Nachfolge von Stefan Fraude an, der weiterhin im Verwaltungsrat von MaxBrain aktiv bleibt.

Peter Herger bringt als neuer Verwaltungsratspräsident der MaxBrain AG über 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung mit. 2001 war er Mitgründer des Startup Proffix und führte das KMU-Softwareunternehmen bis zu dessen Verkauf an die Forterro Softwaregruppe im Jahr 2023. Unter seiner Leitung entwickelte sich Proffix zu einer der führenden ERP-Lösungen für Schweizer KMU mit einem erfolgreichen indirekten Vertriebspartnermodell. Von 2015 bis 2023 war Herger zudem Vorstandsmitglied von SwissAccounting (ehemals veb.ch), dem grössten Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling, wo er massgeblich an der Entwicklung des IT-Ökosystems und digitaler Lernplattformen – unter anderem in Zusammenarbeit mit MaxBrain – beteiligt war.

«Die Leidenschaft von Peter Herger und sein tiefgreifendes unternehmerisches Wissen im Software- und IT-Umfeld haben mich von Anfang an beeindruckt», sagt Alex Blattmann, CEO der MaxBrain AG. «Zudem teilt er unsere Überzeugung für lebenslanges Lernen, was ihn zu einem wertvollen Sparringpartner macht.» Peter Herger ergänzt: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Alex Blattmann und seinem Team die Zukunft von MaxBrain zu gestalten. Unsere Werte und unsere Vision für MaxBrain stimmen überein und schaffen eine starke Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.».

Stefan Fraude, Mitinitiator von MaxBrain seitens EMBA-HSG, bleibt weiterhin im Verwaltungsrat. Er engagierte sich von Beginn an für die Vision eines Education-Marketplaces, der sowohl skalierbare Inhalte als auch individualisierte Inhouse-Schulungen bietet. «Fünf Jahre nach der Lancierung unserer SaaS-Learning-Plattform freuen wir uns, im Bereich Education-Marketplace erste Angebote erfolgreich umsetzen zu können und weiterhin auf das umfangreiche Know-how von Stefan Fraude zählen zu dürfen», so Blattmann.

Mit der Rochade im Verwaltungsrat stellt das Unternehmen die Weichen für innovatives Wachstum und die Weiterentwicklung der 2019 erfolgreich eingeführten Plattform. (MaxBrain/mc/hfu)