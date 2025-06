TotalEnergies kooperiert mit dem KI-Startup exnaton für dynamische Stromtarife

Zürich – exnaton, das Schweizer KI-Startup für Abrechnungslösungen im Energiesektor, hat eine Partnerschaft mit TotalEnergies Power & Gas Belgium geschlossen, um dynamische Stromtarife in Belgien einzuführen.

TotalEnergies Belgien hat das dynamische Stromtarif-Angebot mit Hilfe der Plattform von exnaton gestartet. Öffentlich angekündigt wurde die Zusammenarbeit bei einer gemeinsamen Präsentation der beiden Unternehmen auf der VivaTech in Paris.

Energieversorger müssen heute sehr viel mehr als nur die Stromlieferung bieten. Im Zuge der Energiewende steigt die Nachfrage nach flexiblen, kundenorientierten Angeboten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dazu gehören auch dynamische Tarife, die ein enormes Potenzial bieten, den Strommarkt flexibler und effizienter zu gestalten. Die Strompreise für Verbraucher orientieren sich dann jeweils an der aktuellen Stromnachfrage.

35’000 Datenpunkte pro Kunde und Jahr

Die Umsetzung solcher Tarife ist jedoch komplex: Im Vergleich zu klassischen Stromtarifen müssen bei dynamischen Modellen rund 35’000 Datenpunkte pro Kunde und Jahr verarbeitet werden – eine enorme Herausforderung für herkömmliche IT- und Abrechnungssysteme. Ausserdem sollte die Darstellung von Preisen und Verbrauchsdaten möglichst übersichtlich und nutzerfreundlich sein, damit Kunden die Preisgestaltung nachvollziehen und fundierte Entscheidungen über ihren Energieverbrauch treffen können.

TotalEnergies hat sich deshalb für die KI-basierte Softwarelösung von exnaton entschieden, um in Belgien erstmals dynamische Stromtarife anzubieten. Die Plattform von exnaton verarbeitet die Daten intelligenter Stromzähler in Echtzeit und stellt stündlich aktuelle sowie prognostizierte Strompreise bereit. Preissignale können zudem an smarte Geräte wie Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder Energiemanagementsysteme im Haushalt übermittelt werden, sodass der Energieverbrauch automatisch auf günstigere Zeitfenster verschoben werden kann.

Die Technologie hilft, Netzengpässe infolge der zunehmenden Elektrifizierung zu reduzieren, ermöglicht Verbrauchern spürbare Einsparungen bei den Stromkosten und gibt den Energieversorgern die Möglichkeit, ihr Angebot im Sinne der Energiewende weiterzuentwickeln.

exnaton kam erstmals im vergangenen Sommer im Rahmen des internationalen Startup-Accelerators TotalEnergies On mit TotalEnergies, einem der weltweit grössten Energieunternehmen, in Kontakt. Nachdem exnaton das Potenzial seiner Technologie unter Beweis gestellt hatte, begann die Zusammenarbeit mit TotalEnergies noch vor Ende des Jahres.

Nach erfolgreichen Partnerschaften in der DACH-Region – unter anderem mit Elli (Volkswagen Group Charging GmbH), eprimo, Enersuisse und Naturstrom – markiert die Zusammenarbeit den Einstieg von exnaton in den belgischen Markt. Belgien ist somit bereits das vierte Land, in dem das KI-Startup langfristige Partnerschaften mit Energieversorgern eingegangen ist.

Anselma Wörner, Mitgründerin und COO von exnaton, erklärt: „Dieses Projekt ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Auf diesen Erfolg wollen wir aufbauen und exnaton international als Innovationspartner für einen smarten und nachhaltigen Energiemarkt etablieren.“

Gilles Borremans, Head of Customer Value Proposition bei TotalEnergies Belgium, ergänzt: „Der Energiemarkt entwickelt sich rasant und es ist entscheidend, dass auch Energieversorger mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Energiewende aktiv zu unterstützen. Wir brauchten eine intelligente End-to-End-Lösung, die sich nahtlos in unsere bestehenden Systeme einfügt und es uns ermöglicht, unseren Kunden auf unsere Weise dynamische Tarife anzubieten. exnaton war in der Lage, seine Technologie mit Agilität und Flexibilität auf unsere Anforderungen zuzuschneiden.» (exnaton/mc/hfu)