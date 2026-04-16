Nach Akquisition der WADS: Faigle Gruppe organisiert Führung neu

Nach der erfolgreichen Übernahme der Witzig Alteco Digital Services AG (WADS) durch die Faigle AG vollzieht die Faigle Gruppe nun den nächsten strategischen Schritt. Mit einer gezielten personellen Rochade wird die operative Führung der WADS direkt in die Gruppe eingebunden und die Nachfolge innerhalb der Faigle AG geregelt.

Wie letzte Woche angekündigt, wird die operative Führung der WADS durch die Faigle Gruppe sichergestellt. In diesem Zuge übernimmt Marco Marmo per 9. April 2026 die Position des Chief Executive Officer (CEO) der Witzig Alteco Digital Services AG. Marco Marmo war zuvor als Chief Operating Officer (COO) der Faigle AG tätig und ein prägendes Mitglied unserer Geschäftsleitung. Mit seiner Erfahrung wird er die Integration der WADS vorantreiben und die Synergien innerhalb der Gruppe maximieren.

Dank an Ueli Graf für 20 Jahre Erfolg

Marco Marmo folgt auf Ueli Graf, der die WADS über fast zwei Jahrzehnte hinweg massgeblich geprägt und zum Erfolg geführt hat. Die Faigle Gruppe dankt Ueli Graf ausdrücklich für seine herausragende Aufbauarbeit. Wir freuen uns sehr, dass er dem Unternehmen in einer neuen strategischen Rolle als Key Account Manager erhalten bleibt. Damit stellt die WADS sicher, dass die bewährte Kundennähe und sein tiefes Branchenwissen auch unter dem neuen Dach der Faigle Gruppe erhalten bleiben.

Adrian Kramer wird neuer COO der Faigle AG

Die durch den Wechsel von Marco Marmo freiwerdende Position des Chief Operating Officer (COO) der Faigle AG wird neu durch Adrian Kramer besetzt. Er ist seit mehr als 25 Jahren in Führungspositionen tätig, zuletzt leitete er den Bereich Technik und Support. Adrian Kramer wird den operativen Bereich der Faigle AG leiten und sicherstellen, dass die hohe Servicequalität für unsere Kunden während der weiteren Wachstumsphase der Gruppe gewahrt bleibt.

«Mit dieser Rochade lösen wir das Versprechen ein, die WADS eng an die Faigle Gruppe anzubinden und gleichzeitig die unternehmerische Stabilität zu bewahren», erklärt Armin Bäbler, CEO der Faigle Gruppe. «Dass wir mit Marco Marmo und Adrian Kramer zwei Experten aus den eigenen Reihen in diese Schlüsselpositionen setzen können, spricht für die Stärke unseres Führungsteams.» (Faigle/mc/hfu)