Neuer Kurs auf openSAP stellt das Zusammenspiel von Design Thinking und von Wladimir Klitschkos Challenge Management vor

Walldorf – Ab sofort steht auf der Plattform openSAP ein neuer Kurs mit dem Titel Design Thinking and Challenge Management zur Verfügung. Er führt die Teilnehmer an zwei Methoden heran, die – in Kombination – Innovationen auf betrieblicher und persönlicher Ebene fördern. Dies ist der erste Schritt einer neuen Kooperation zwischen SAP und dem ehemaligen Boxweltmeister im Schwergewicht Dr. Wladimir Klitschko sowie seinem Unternehmen Klitschko Ventures.

Die Design-Thinking-Methode von SAP fördert frisches, kreatives Denken und die Entwicklung neuer Ansätze auf agile, schnelle und strukturierte Weise. SAP nutzt Design Thinking, um kreative und innovative Lösungen zu entwickeln – für die hochkomplexe, vernetzte, globale Welt, in der wir heute leben. Durch die Zusammenarbeit von SAP und Klitschko werden Design Thinking und Challenge Management kombiniert. Die Methode Challenge Management beschreibt den Umgang mit Herausforderungen im unternehmerischen oder persönlichen Umfeld – durch permanente, proaktive Bewusstseins- und Verhaltensänderung. Entwickelt wurde die Methode von Klitschko und seinem Team, aufbauend auf den Erfolgen in seiner Zeit als Profiboxer. Durch die Verknüpfung der beiden Ansätze wird eine nachhaltige Innovationskultur gestärkt.

„Innovation kann exponentiellen Mehrwert schaffen und zu tief greifenden Veränderungen führen. Was aussergewöhnliche und nachhaltige Marken von durchschnittlichen Unternehmen unterscheidet, ist die Förderung von Innovation“, sagt Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des SAP-Vorstands. „Die Schlüsselfaktoren für die Schaffung einer Innovationskultur innerhalb einer Organisation sind die Mitarbeiter und ihre Neugier. Fachkräften die Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einzusetzen und ihre Neugier durch lebenslanges Lernen aufrechtzuerhalten, hilft ihnen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.“

Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen nicht nur kontinuierlich Innovationen hervorbringen, sie müssen auch darüber nachdenken, wie sich die Fehler der Vergangenheit vermeiden lassen. Unternehmen, die Design Thinking und Challenge Management nutzen, können die Erfolgsformel für berufliche und persönliche Leistungen definieren.

„Durch den Einfluss von Wirtschaft, Globalisierung und Digitalisierung ist der Druck auf Unternehmen und Mitarbeiter, schnell innovative Ergebnisse zu erzielen, deutlich gestiegen“, sagt Klitschko. „Durch die Kombination der Methoden Design Thinking und Challenge Management geben wir Fachkräften Instrumente an die Hand, die ihnen ermöglichen, sich an interne und externe Veränderungen anzupassen und Herausforderungen positiv und gezielt anzugehen. Davon bin ich überzeugt.“

Im Kurs werden die Methoden vorgestellt und die Möglichkeiten erörtert, die sich ergeben, wenn diese fünf Themen miteinander verbunden werden:

Neue Erfolgsparadigmen im digitalen Zeitalter : Eine Innovationskultur, die den Mensch in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, wird besprochen.

: Eine Innovationskultur, die den Mensch in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, wird besprochen. Design Thinking – De-facto-Standard, um Innovation voranzutreiben : Die Teilnehmer lernen das Konzept des Design Thinking kennen und erfahren, wie die Prozesse ihnen helfen, Geschäftsziele zu erreichen.

: Die Teilnehmer lernen das Konzept des Design Thinking kennen und erfahren, wie die Prozesse ihnen helfen, Geschäftsziele zu erreichen. Die Philosophie des Challenge Management und Fähigkeiten für den „neuen“ Wandel In diesem Teil des Kurses wird vermittelt, wie man mit den rasanten Veränderungen in der digitalen Welt von heute Schritt hält.

In diesem Teil des Kurses wird vermittelt, wie man mit den rasanten Veränderungen in der digitalen Welt von heute Schritt hält. Challenge Management : Dr. Wladimir Klitschko führt in das Thema ein und erklärt, wie jeder sich erfolgreich seinen individuellen Herausforderungen stellen kann.

: Dr. Wladimir Klitschko führt in das Thema ein und erklärt, wie jeder sich erfolgreich seinen individuellen Herausforderungen stellen kann. Design Thinking und Challenge Management – das Dream-Team zum Erfolg: Die Teilnehmer erhalten einen Überblick darüber, wie Design Thinking und Challenge Management sinnvoll miteinander kombiniert werden können, um eine betriebliche Innovationskultur zu schaffen, die einem stark personenzentrierten Ansatz folgt.

Die sportliche Laufbahn von Wladimir Klitschko dauerte als mehr als 27 Jahre. Seine internationale Karriere begann 1996, als er die olympische Goldmedaille im Superschwergewicht gewann. Von 1996 bis 2017 gewann er als Profiboxer 64 von 69 Kämpfen. Er errang zwei Mal die Weltmeistertitel im Schwergewicht der Weltboxverbände WBO und IBO. Ausserdem trug der Ukrainer den Super-Champion-Titel Weltboxverbands WBA.

Wenn Sie gerne mehr erfahren möchten, registrieren Sie sich auf openSAP für den kostenlosen Online-Kurs Design Thinking and Challenge Management. (SAP/mc/ps)

