PostFinance jetzt 7×24 Stunden erreichbar

Rund 21’000 Anrufe seien in zwei Monaten nachts oder am Wochenende beim Kundendienst eingegangen, schreibt PostFinance in einer Medienmitteilung. Mit über 1000 Anrufen hätten sich jeweils die Samstage als Spitzentage erwiesen.

Von Netstal in die ganze Schweiz

Alle Anrufe bei den Kundendiensten von 18.00 bis 08.00 Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen werden zum Normaltarif an die «7 x 24»-Zentrale in Netstal umgeleitet. Im Laufe des Jahres werden gemäss der Mitteilung zusätzliche Teams in Bulle und St. Gallen aufgebaut. Die Mitarbeitenden würden alle Kundenanfragen entgegen nehmen und je nach Möglichkeit direkt beantworten. Bei komplexeren Fragen werden die Kundinnen und Kunden von den zuständigen Mitarbeitenden am nächsten Arbeitstag kontaktiert.

PostFinance startet Vertriebsoffensive

Der «7 x 24»-Kundendienst sei ein Teil der Vertriebsoffensive von PostFinance, schreibt das Unternehmen weiter. Ebenfalls ab 1. Mai werde PostFinance mit mobilen Beratern Kleinunternehmen vor Ort betreuen. Diese behandelten alle geschäftlichen und privaten Finanzangelegenheiten. Die mobile Beratung zuhause oder in Poststellen werde auch für Privatkunden weiter ausgebaut. Zusätzlich will das Finanzinstitut in den kommenden Jahren ihren Auftritt in mehreren hundert Poststellen verstärken und die Kunden per Video oder Telefon beraten. Und schliesslich baut PostFinance ihre 28 Beratungscenter zu Filialen um und eröffnet neun neue Filialen. (Postfinance/mc/pg)