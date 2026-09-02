10 Jahre tilbago: Jubiläum mit Engagement für die Region

Luzern – Zum 10-jährigen Jubiläum übernimmt die Luzerner tilbago AG für zehn Jahre die Patenschaft für zwei Bienenvölker im Natur- und Tierpark Goldau. Mit dem langfristigen Engagement möchte das Unternehmen der Region etwas zurückgeben und ein Zeichen für nachhaltige Verantwortung, Biodiversität und Wissensvermittlung setzen.

Seit zehn Jahren steht die Tilbago AG für intelligente digitale Lösungen, welche Prozesse im rechtlichen Inkasso vereinfachen, strukturieren, effizienter und im Resultat insgesamt erfolgreicher machen. Das Jubiläum nimmt das Unternehmen zum Anlass, nicht nur auf die eigene Entwicklung zurückzublicken, sondern auch Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.

Die Wahl fiel bewusst auf eine Bienenpatenschaft im Natur- und Tierpark Goldau. Das Projekt setzt sich nicht nur für den Schutz von Bienen und Biodiversität ein, sondern vermittelt auch Wissen und stärkt Lebensräume langfristig. Genau dieser nachhaltige und verantwortungsvolle Ansatz prägt auch das tägliche Handeln der Tilbago AG.

«Bienen zeigen seit Millionen von Jahren, was intelligente Systeme, Zusammenarbeit und Effizienz leisten können. Wir von tilbago zeigen seit zehn Jahren, wie die intelligente Verbindung von Technologien Prozesse wirkungsvoller macht. Diese Verbindung hat uns überzeugt», so Prof. Dr. Harley Krohmer, CMO und Mitgründer von tilbago. «Mit der Patenschaft möchten wir der Region etwas zurückgeben und ein Engagement unterstützen, das langfristig Wirkung entfaltet.»

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums führt die tilbago AG am 30. August 2026 einen firmeninternen Jubiläumsevent für Mitarbeitende und deren Familien im Natur- und Tierpark Goldau durch. Im Mittelpunkt stand der Besuch der Bienenvölker, für welche tilbago die Patenschaft übernimmt. Eine Führung vermittelte Einblicke in die Bedeutung der Bienen, ihre Lebensräume und die Arbeit des Tierparks rund um das Projekt. Abgerundet wurde der Anlass mit einem gemeinsamen Apéro.

«Ein Bienenvolk ist ein sich selbst regulierendes System verschiedener Akteure, die ihre Aufgaben so erledigen, dass ein optimales Ergebnis resultiert. Im Hinblick auf unsere zukünftige Inkassolösung mit Agentic AI im Kern inspiriert uns die Funktionsweise eines Bienenvolkes sehr», so Oliver Wolf, COO und Mitgründer.

In den vergangenen zehn Jahren hat die tilbago AG den Schweizer Inkassomarkt mit innovativen digitalen Lösungen geprägt: von der intelligenten Unterstützung hin zur KI basierten autonomen Abwicklung. Dabei stand stets die Frage im Zentrum, wie Technologie dazu beitragen kann, Inkasso effizienter, einfacher und gleichzeitig fairer zu gestalten. Dieser Anspruch spiegelt sich auch im Purpose von tilbago wieder: intelligente Lösungen zu schaffen, die für alle Beteiligten einen nachhaltigen Mehrwert erzeugen.

Die Bienenpatenschaft knüpft genau an dieses Verständnis an. Denn nachhaltige Wirkung entsteht nicht kurzfristig, sondern durch kontinuierliche Weiterentwicklung. «Unser 10-jähriges Bestehen ist für uns deshalb nicht nur ein Anlass zurückzublicken, sondern auch nach vorne», sagt David Fuss, CEO und auch Mitgründer von tilbago. «Wir möchten Innovation mit Verantwortung verbinden, in unserem Kerngeschäft ebenso wie in unserem Engagement für die Region.» (tilbago/mc/hfu)