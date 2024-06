SwissCaution setzt auf Software-Partnerschaft mit tilbago AG

Luzern – SwissCaution setzt auf die innovative Lösung der tilbago AG, einer Anbieterin von Cloudsoftwarelösungen im Bereich Inkasso. Die Zusammenarbeit unterstreicht die hohe Effizienz und Flexibilität der KI-basierten Software für hohe Fallvolumen und stärkt ihre Position auf dem Schweizer Markt weiter.

Für SwissCaution ist das Inkasso Teil ihres unternehmerischen Kernprozesses. Die Anforderungen an eine Softwarelösung sind daher entsprechend hoch. Ein detaillierter «Proof of Concept» (PoC) mit über 1000 Fällen wurde erfolgreich durchgeführt und überzeugte: Das Setup erfolgte innert weniger Stunden und ermöglichte einen nahtlosen und schnellen Einstieg.

Nicole Solenthaler, Leiterin Schaden, Vertrieb und Inkasso bei SwissCaution: «Wir haben die bestmögliche Lösung evaluiert und die erfolgreiche Durchführung des PoC hat uns vollends überzeugt. Die Einführung der intelligenten Software der tilbago AG hat für uns zahlreiche Mehrwerte geschaffen – darunter einen ersten Schritt in der Kostenminimierung, Zugang zum Gläubiger-Netzwerk von tilbago AG und dadurch eine Erhöhung der Eintreibungschancen von Forderungen und die Verbesserung der Datenqualität. Mit der geplanten Anbindung über die Schnittstelle werden wir zusätzlich an Effizienz gewinnen in dem mehr Zeit für komplexe Fälle und weniger Erfassungsarbeiten notwendig sein werden. So werden wir schlussendlich agieren statt reagieren können, was insgesamt in einem höheren Erfolg resultiert.»

Das SwissCaution-Team erlebt die Software als intuitiv und schätzt die hervorragende Unterstützung über alle Prozessschritte hinweg. Denn: Im Automodus übernimmt die Software die vollständige Fallbearbeitung, einschliesslich der Adressrecherche, die sich als wichtige Hilfe zur Steigerung der Erfolgsquote erweist. Durch den regelmässigen Austausch mit den Mitarbeitenden während des PoC konnten wertvolle Tipps zur generellen Fallbearbeitung und das Know-how der tilbago AG eingebracht werden. Darüber hinaus wurde während der Testphase die Unterstützung für Solidarhaftungsfälle für SwissCaution perfektioniert. (tilbago/mc)