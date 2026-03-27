161. Generalversammlung der CCIG: eine gefestigte Führung und neue Ziele für 2026

Genf – Im vergangenen Jahr traten der von Isabelle Harsch geleiteten Kammer mehr als 392 neue Mitglieder bei, wodurch sich die Gesamtzahl der angeschlossenen Unternehmen auf über 2800 erhöhte.

Die Genfer Industrie- und Handelskammer (CCIG) hat in den Räumlichkeiten der Genfer Verkehrsbetriebe (TPG) mehr als 700 Wirtschaftsvertreter und Politiker des Kantons versammelt.

Anlässlich ihrer 161. Generalversammlung präsentierte die CCIG eine gestärkte Führungsstruktur, einen teilweise erneuerten Wirtschaftsrat und ehrgeizige Perspektiven, die den Aufstieg der Kammer in der Wirtschaftslandschaft der Romandie bestätigen.

Eine bewährte und erweiterte Unternehmensführung

An der Spitze der CCIG setzt Isabelle Harsch, CEO von Henri Harsch HH SA, ihr Amt als Präsidentin fort und gewährleistet damit die Kontinuität der in den letzten Jahren begonnenen Arbeiten im Rahmen der strategischen Ausrichtung der CCIG.

Sie wird von einem Vorstand unterstützt, dem Laurence de la Serna (Jean Gallay SA) – die ihr Amt als Vizepräsidentin weiterhin ausübt –, Olivier Dunant (Meier Raetzo Dunant Avocats) als Schatzmeister, Anne Claire Bisch (Filhet Allard Maritime), François Rohrbach (DSM Firmenich SA), Pierrette Jaton Klopfenstein (Genfer Kantonalbank), Yves Cretegny (Naef Immobilier Genève SA) und Alexandre de Raemy (Media One Group).

Der gesamte Vorstand setzt sein Engagement fort und steht damit für eine solide, vielfältige und konsequent auf wirtschaftliche Wirkung ausgerichtete Unternehmensführung.

Neubesetzung des Wirtschaftsrats

Der Wirtschaftsrat, ein beratendes Gremium, hat einige Veränderungen erfahren. Zwei Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen war – Pierre Alain L’Hôte (Prelco SA) und Olivier Straub (MSC Group) – sind aus dem Gremium ausgeschieden; ihnen wurde herzlich für ihren Beitrag gedankt.

Zwei neue Mitglieder wurden gewählt: Bertrand Fayot, Generaldirektor von Induni & Cie SA, für den Bausektor, und Gaël Poget, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten der MSC Group, für den Sektor der multinationalen Unternehmen.

Vier Mitglieder wurden für eine dritte Amtszeit wiedergewählt: Marie Barbier Mueller (Société Privée de Gérance SA), Carole Nachbauer (UBS), Xavier Patry (Union Maraîchère de Genève) und Valérie Pictet Benoit (Fidepar SA). Der Wirtschaftsrat setzt sich weiterhin aus Persönlichkeiten zusammen, die für die tragenden Sektoren der Genfer Wirtschaft stehen, darunter Pia Effront, Grégory Décaillet, Fabrice Léger, David Cochet, Philippe Bentele, Philippe Eberhard, Eric Duvoisin, Livio Elia, Antonio Gambardella, Olivier Emch, Xavier Rey, Florence Schurch, Thierry Moreno, Denis Pittet, Roch Ogier, Joël Vellas, Thierry Steininger und Raymond Loretan.

Eine bestätigte Dynamik und eine gestärkte Rolle

In seiner Ansprache lobte Vincent Subilia, Generaldirektor der CCIG, „das aussergewöhnliche Engagement der Mitglieder und die Stärke der Genfer Wirtschaft, die einmal mehr die Bedeutung der Arbeit der Kammer und die Wichtigkeit einer Institution unterstreichen, die in der Lage ist, zu vereinen, zu verteidigen und Lösungen zu entwickeln“.

Der von der Geschäftsleitung vorgelegte Tätigkeitsbericht zeigte ein Jahr, das von einem starken Wachstum des Netzwerks, einer Zunahme der erbrachten Dienstleistungen und einer gesteigerten Medienpräsenz geprägt war. Im Jahr 2025 traten der CCIG mehr als 392 neue Mitglieder bei, wodurch sich die Gesamtzahl der angeschlossenen Unternehmen auf über 2800 erhöhte.

Ausblick 2026: Ein Jahr der Expansion und neuer Formate

Die CCIG hat mehrere wegweisende Initiativen für das Jahr 2026 vorgestellt, darunter den Ausbau der CCIG-Wachstumsgemeinschaft, die Einführung eines neuen Begrüßungsmoduls für Mitglieder sowie die Fortsetzung der wirtschaftlichen Analysearbeit mit der Veröffentlichung des Wirtschaftsberichts 2026 und neuer Stellungnahmen im Rahmen von Abstimmungskampagnen.

Zu den weiteren vorgestellten Schwerpunkten gehören die Einführung einer Reihe von zehn Diskussionsrunden unter dem Titel „Les Jeudis de l’économie“ sowie zwei neue audiovisuelle Produktionen auf den carac-Kanälen: „Parlons économie“, eine zweimonatliche 52-minütige Sendung, die sich der Analyse aktueller Ereignisse widmet, und „Rencontrons Nous“, eine Reihe von Kurzbeiträgen, die den Werdegang engagierter Unternehmer beleuchten.

Finanzlage: eine straffe Haushaltsführung und ein ausgeglichener Haushalt für 2026

Der vom Schatzmeister Olivier Dunant vorgelegte Jahresabschluss 2025 zeugt von einer soliden Geschäftsführung mit stabilen Einnahmen und einer gesunden Finanzstruktur. Der Haushalt 2026 sieht Betriebserträge in Höhe von 6’536 Millionen Franken und ein Betriebsergebnis von 49’624 Franken vor, was die Fähigkeit der CCIG bestätigt, in neue Dienstleistungen zu investieren und gleichzeitig das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. (allnews/mc/hfu)

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Genfer Industrie- und Handelskammer (CCIG)