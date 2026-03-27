Der Anleger muss sich unbedingt gegen eine höhere Inflation absichern

Alternative Anlagen bieten einen solchen Schutz, beispielsweise Infrastruktur, Transport und Wald, erklärt Lilia Peytavin von J.P. Morgan Asset Management.

Die Finanzmärkte bleiben nach drei Wochen Konflikt im Iran weiterhin nervös. Die Aussicht auf eine schrittweise Wiederöffnung der Straße von Hormus überzeugt noch nicht ganz. Der Ölpreis liegt weiterhin bei rund 100 Dollar pro Barrel. Die Renditen zehnjähriger Anleihen steigen weiter an, und die Aktienmärkte testen ihre technischen Unterstützungsniveaus. Vor diesem Hintergrund beantwortet Lilia Peytavin, Global Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management, die Fragen von Allnews:

In welchem finanziellen Kontext ereignete sich die Ölkrise?

Wir sind mit einem günstigen makroökonomischen Szenario in das Jahr gestartet, das von einem sich ausweitenden Wachstum und einer geldpolitischen Unterstützung durch Zinssenkungen geprägt war. Dieses „Goldilocks“-Szenario ist für Finanzanlagen sehr günstig. Es spiegelte sich in den Preisen risikoreicher Anlagen wider und zeigte sich in sehr engen Kreditspreads sowie historisch sehr hohen Bewertungen in allen Regionen, insbesondere in den USA. Der US-Markt notierte gemessen am 12-Monats-Gewinnmultiplikator im 95. Perzentil der letzten 20 Jahre. Dieses Umfeld veranlasste uns nicht dazu, aus dem Aktienmarkt auszusteigen, da die Bewertungen am Ende eines Zyklus üblicherweise hoch sind und die Rentabilität weit über dem Normalwert liegt. Doch eine „perfekte Preisbildung“ macht einen Markt anfällig für Schocks.

Wir haben einen Schock bei den Rohstoffpreisen erlebt, der das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Zinssätzen verändert. Das „Goldilocks“-Szenario für 2026 wird logischerweise in Frage gestellt.

Wie sieht Ihr Makroszenario aus?

Die Unsicherheit ist sehr groß. Nach unserer Arbeitshypothese dürfte der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus in den kommenden Wochen wieder anlaufen.

„Man sollte sich auch generell mit einer Goldposition gegen geopolitische Risiken absichern.“

Aus welchen Gründen?

Erstens sind die Vereinigten Staaten zwar Nettoexporteure von Erdöl, doch die Auswirkungen auf den Benzinpreis sind für den Verbraucher und Wähler enorm.

Zweitens: Die Auswirkungen auf den S&P 500, der seit Jahresbeginn im Minus liegt, sind erheblich. Die Ersparnisse der amerikanischen Haushalte sind jedoch größtenteils in Aktien angelegt.

Drittens tragen die Golfstaaten und die Vereinigten Staaten in diesem Krieg höhere Kosten als der Iran, da es teurer ist, Drohnen abzufangen, als sie zu starten. Der Druck ist umso größer, je länger dieser Krieg andauert.

Wir gehen jedoch davon aus, dass der Handelsverkehr in der Straße von Hormus wieder anlaufen wird.

Bedeutet dieses Szenario, dass die Märkte zwar eine Korrektur durchlaufen, der Trend sich aber nicht ändert?

Zwei Szenarien sind möglich. Das erste sieht vor, dass sich der Handel in den kommenden Wochen nicht erholt, was hohe Rohstoffpreise und einen deutlich stärkeren Anstieg der Gas- und Ölpreise zur Folge hätte. Bei den derzeitigen Barrel- und Gaspreisen ist nicht mit einem nennenswerten Nachfragerückgang zu rechnen. In Asien äußern einige Düngemittelhersteller den Wunsch, ihre Produktion zu drosseln. Generell geht die Nachfrage jedoch nicht zurück. Zumal es noch einige Monate dauern wird, bis sich eine Veränderung bemerkbar macht.

In den nördlichen Ländern beginnen sich die Speicherkapazitäten gegen Ende des Winters zu leeren. Diese Länder haben etwa sieben Monate Zeit, um ihre Vorräte wieder aufzufüllen. Bei einem anhaltenden Ausfall der Lieferungen durch die Straße von Hormus würde sich dieser Prozess als sehr schwierig erweisen, und der Beginn des Winters würde zu einer gefährlichen Situation führen.

Das entspricht nicht unserem Basisszenario. Mit der Wiederaufnahme der Lieferungen in den kommenden Wochen dürfte der Ölpreis deutlich sinken, allerdings möglicherweise nicht auf 70 Dollar, da weiterhin ein erheblicher Risikoaufschlag besteht, die Förderinfrastruktur beschädigt ist und die Investitionen zurückgehen, insbesondere im Offshore-Bereich des Iran.

Die Energiepreise werden zudem durch Investitionen in die energieintensive KI im Rahmen von Rechenzentrumsprojekten gestützt, und die strategischen Reserven müssen wieder aufgefüllt werden.

Die Auswirkungen des Schocks werden sich in der Gesamtinflation niederschlagen, bei der Kerninflation jedoch in geringerem Maße.

Werden die Zentralbanken weiterhin abwarten?

Die Zentralbanken konzentrieren sich lieber auf die Kerninflation als auf die Gesamtinflation. Unser Basisszenario geht von einem Ölpreis von rund 80 Dollar pro Barrel aus, was die Kerninflation kaum erhöhen wird.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass ein Vergleich mit dem Jahr 2022 unangemessen wäre. Es gibt verschiedene Schutzmechanismen, um die Auswirkungen auf die Kerninflation – die sogenannten Zweitrundeneffekte – einzudämmen. Die Inflation ist deutlich niedriger als zu Beginn des Jahres 2022, was das Risiko begrenzt, dass Unternehmen die Inflation nichtlinear auf ihre Verkaufspreise abwälzen. Zudem hatten die Arbeitnehmer Anfang 2022 Reallohnverluste hinnehmen müssen, was derzeit nicht der Fall ist, und zudem ist das Beschäftigungswachstum schwächer. Schließlich ist die Geldpolitik deutlich restriktiver als Anfang 2022.

Kurzfristig werden wir zwar einen Anstieg der Flugpreise erleben, doch sind wir besser vor den Folgewirkungen geschützt als noch im Jahr 2022, und die Zentralbanken werden sich auf die Kerninflation konzentrieren.

Der Markt hat seine Erwartungen für Europa deutlich revidiert – für meinen Geschmack zu stark. Heute rechnet er in der Eurozone und im Vereinigten Königreich mit mehr als zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr, nachdem er vor dem Krieg noch zwei Zinssenkungen erwartet hatte.

„Der Ölpreis dürfte deutlich zurückgehen, aber aufgrund einer weiterhin erheblichen Risikoprämie vielleicht nicht auf 70 Dollar.“

Sollte der Anleger abwarten oder die Gewichtung seiner Anlageklassen anpassen?

Anleger sollten investiert bleiben, wie es eine Grafik nahelegt, die ich sehr schätze und die zeigt, dass seit den 1990er Jahren ein 60/40-Portfolio in 75 % der Fälle ein Jahr nach dem Beginn einer größeren Krise besser abgeschnitten hat als Bargeld. Drei Jahre nach Beginn der Krise schneidet es in 100 % der Fälle besser ab.

Man muss sich auch unbedingt gegen eine höhere Inflation wappnen, wie J.P. Morgan Asset Management bereits vor diesem Schock empfohlen hatte.

Auf welche Weise?

Alternative Anlageformen bieten einen solchen Schutz, beispielsweise Infrastruktur, Transport und Forstwirtschaft. Alle diese Bereiche verzeichneten im Jahr 2022 eine positive Wertentwicklung, während selbst Gold kaum Bewegung zeigte.

Man sollte sich auch generell mit einer Goldposition gegen geopolitische Risiken absichern. Bestimmte Vermögenswerte haben sich seit Beginn des Iran-Kriegs im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten unterdurchschnittlich entwickelt. Gold gehört dazu. In der Regel entwickelt es sich in geopolitischen Krisen besser als andere Anlagen. Während des Iran-Kriegs folgte es dieser Logik jedoch nicht, was auf eine starke Umschichtung der Märkte weg von den seit Jahresbeginn allgemein favorisierten Long-Positionen – in Gold, Taiwan und Südkorea – sowie auf den deutlichen Anstieg der Realzinsen zurückzuführen ist. Da Gold weder Dividenden noch Kupons bietet, ist es in dieser Situation relativ weniger attraktiv.

Sollte sich die Krise im Iran verschärfen, dürften die Zinsen sinken und den Goldpreis nach oben treiben. Es würde seinen Charakter als Absicherung gegen das Risiko einer Rezession zurückgewinnen. Gold ist daher interessant.

Noch weitere Ideen zur Diversifizierung?

Qualitätsaktien sind ebenfalls interessant, nachdem sie im letzten Jahr vernachlässigt wurden. Sie weisen attraktive Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf und könnten sich in einem Umfeld mit erhöhter Volatilität und Druck auf die Unternehmensbilanzen besonders bei sinkenden Zinsen gut behaupten. In beiden genannten Szenarien dürften die Zinsen sinken und Qualitätsaktien stützen.

Abschließend sei gesagt: Diversifizierung bleibt entscheidend. Nach dem Basisszenario dürfte sich Europa sehr gut behaupten. Dieser Markt ist stärker als andere auf Rohstoffe ausgerichtet, vor allem auf den FTSE 100 sowie auf Aktien aus den Schwellenländern Europas und Lateinamerikas.

Wie sieht es mit den chinesischen Werten aus?

Zu Beginn des Jahres waren wir optimistisch in Bezug auf chinesische Aktien. Sie sind nach wie vor attraktiv.

China ist nicht das Land, das am anfälligsten für einen Energie-Schock ist. Zwar fließt der Großteil der Lieferungen aus der Straße von Hormus nach China, doch ist das Land flächenmäßig größer als andere Regionen. Und 50 % seines Energieverbrauchsmixes entfallen auf Kohle. Es ist zudem ein günstigerer Markt als andere, und seine Wachstumsaussichten sind solide, was zum Teil auf seine Positionierung im Bereich der KI zurückzuführen ist. Es ist sogar noch günstiger als zuvor, da die chinesischen Indizes in diesem Jahr nachgegeben haben.

Sind Sie immer noch optimistisch, was Europa angeht?

In Europa sorgt der Anstieg der Rohstoffpreise für ein höheres Gewinnwachstum. Der Anstieg der Zinssätze bedeutet, dass das Gewinnwachstum der Banken weiterhin nach oben korrigiert werden wird. Und ein Rückgang des Euro wäre – anders als 2025 – günstig.

Sofern es nicht zu einer Rezession kommt, sind europäische Aktien zu bevorzugen. Gleiches gilt für Aktien aus Schwellenländern, insbesondere aus Lateinamerika.

Man muss also zwischen einer Volkswirtschaft und einem Aktienmarkt unterscheiden. Die Handelsbedingungen in Europa verschlechtern sich, doch Aktien bieten ein gutes Potenzial.

Sollte man in Europa trotz steigender Zinsen weiterhin auf Bank- und Verteidigungswerte setzen?

Anfang 2026 standen wir Gold und defensiven Werten positiv gegenüber. Wir bleiben bei diesen Anlageklassen weiterhin positiv eingestellt. Defensive Werte haben sich in den Ölkrisen der letzten 50 Jahre, die durch Angebotsengpässe ausgelöst wurden, besser entwickelt als der Markt. Wir empfehlen weiterhin diese beiden Sektoren.

Werden die Regierungen eingreifen und den Inflationsanstieg noch verstärken?

Nein. Mögliche Haushaltsausgaben erfolgen über Schutzmaßnahmen gegen steigende Energiepreise. Haushaltsmaßnahmen würden das Inflationsrisiko nur dann erhöhen, wenn die Regierungen versuchen würden, den Energiemix zu verändern. Das ist jedoch nicht mein Basisszenario. Der Anstieg der öffentlichen Ausgaben kann auch auf Verteidigungsausgaben zurückzuführen sein, doch deren Multiplikatoreffekt ist gering.

„Der Markt hat seine Erwartungen in Europa deutlich geändert, für meinen Geschmack zu sehr.“

Ist Energie nicht ein guter Inflationsschutz, besser als Anleihen, dessen Anteil in den Indizes seit 30 oder 40 Jahren zurückgegangen ist?

Energie kann Anleihen in einem Portfolio keineswegs ersetzen. Zwar bieten Anleihen keinen Schutz vor Inflation, insbesondere wenn diese auf steigende Rohstoffpreise zurückzuführen ist, doch ist der Energiesektor sehr volatil

Ist die Energiebranche heute attraktiv?

Die Energiepreise sind sehr hoch. Die Ankündigung einer Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus würde einen Rückgang der Energiepreise auslösen. Der Einstiegspunkt scheint daher schwierig zu sein. Es ist besser, sich auf die zuvor genannten Vermögenswerte zu beschränken.

Was sind Ihre Ansichten zum Thema Währungen?

Langfristig gehen wir davon aus, dass der Dollar weiter an Wert verlieren wird, und zwar aus zahlreichen Gründen, die auch angesichts der aktuellen Krise im Iran weiterhin gelten. Alle Faktoren, die in den letzten Jahrzehnten zur Überbewertung des Dollars geführt haben, verlieren allmählich an Bedeutung: das überdurchschnittliche nominale BIP-Wachstum und die überdurchschnittliche Wertentwicklung US-amerikanischer Vermögenswerte sowie das Vertrauen in die Unabhängigkeit der US-Notenbank.

Kurzfristig hingegen wird der Dollar hoch bleiben, solange die Rohstoffpreise hoch bleiben. Der Dollar tendiert dazu, sich besser zu entwickeln, wenn der Schock globaler Natur ist und mit den Ölpreisen zusammenhängt. Dies gilt umso mehr, als die Vereinigten Staaten bei den Terms of Trade im Vorteil sind. Es ist nur normal, dass der Dollar in diesem Zusammenhang an Wert gewinnt!

Der Schweizer Franken hat in den letzten Wochen nicht gerade durch Stärke geglänzt, und ich glaube, dass er gegenüber dem Euro und insbesondere gegenüber dem Yen weiter an Wert gewinnen könnte. Der Yen neigt dazu, als sicherer Hafen bei hoher Inflation zu enttäuschen, vor allem aufgrund steigender Rohstoffpreise.

Wir empfehlen eine geografische Diversifizierung, insbesondere um ein Engagement zu vermeiden, das tendenziell an Wert verliert.

Welche Anleihemärkte erscheinen Ihnen interessant?

Die Zinsen sind deutlich gestiegen, vor allem im Vereinigten Königreich, was Anleihen aufgrund der damit verbundenen Zinserträge attraktiv macht. Selbst in den Vereinigten Staaten stelle ich fest, dass der Markt keine weiteren Zinssenkungen der Fed mehr erwartet, nachdem er zu Jahresbeginn noch von etwas mehr als zwei Zinssenkungen ausgegangen war. Unser Basisszenario geht jedoch von einem weiteren Rückgang der Kerninflation aus. Im April/Mai feiern die Zölle ihren ersten Jahrestag, was 50 bis 70 Basispunkte aus der Basis herausnehmen wird. Rechnet man diesen Faktor zu einem sich abkühlenden Arbeitsmarkt in den USA hinzu, halten wir es für möglich, dass die Fed ihre Zinsen in der zweiten Jahreshälfte 2026 senkt.

In Europa richten die Anleger ihr Augenmerk auf die Regierungen, die Maßnahmen gegen den Anstieg der Energiepreise ankündigen werden. Dies führt zu einer hohen Volatilität am Markt. Dadurch gewinnt ein aktives Management an Bedeutung.

Werden die Börsenindizes zum Jahresende höher stehen?

Alles hängt vom Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ab. Ohne eine Erholung werden sie es nicht schaffen. Die Märkte haben sich bisher auf die Inflation konzentriert, sollten nun aber das Rezessionsrisiko stärker einkalkulieren.

Sollten die Ströme jedoch wieder anziehen, würden die Indizes wieder steigen. (allnews/mc/hfu)

Der Artikel in Französisch bei allnews …