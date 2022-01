28’038 neue Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Bern – Das Bundesamt für Gesundheit hat in der Schweiz und in Liechtenstein 28’038 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 21’509. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 20’211, vor einer Woche bei 13’743.

Zudem wurden 126 neue Spitaleinweisungen und 10 neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden 1788 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt, 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. 291 Covid-19-Patienten befinden sich in Intensivbehandlung, hier ist ein Rückgang von 7 Prozent zur Vorwoche zu registrieren. Die Intensivbetten in den Spitälern sind aktuell zu 79 Prozent ausgelastet. 33 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bislang sind 67,45 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft. 28,5 Prozent haben bisher eine dritte Dosis erhalten. (mc/pg)