38. Engelberger Symposium: Ganz einfach – die Kunst der Klarheit

Engelberg – Seinen Risikoradar schärfen, Klarheit finden und den Sinn für Einfachheit entdecken – das steht auf dem Programm des 38. Engelberger Symposiums 2025 vom 27.-28. November zum Thema: «Ganz einfach. Die Kunst der Klarheit».

Gemeinsam mit den Referentinnen und Referenten tauchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieses spannende Thema ein. Zu den Gästen zählen die Zen-Meisterin Anna Gamma, der Philosoph Jörg Bernardy, die Extremsportlerin Anja Blacha, der Hirnforscher Gerald Hüther sowie das Kreativ-Duo Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler.

Weitere Informationen und Anmeldung …