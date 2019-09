43. SGO Herbsttagung: Humanisierung gewinnt?!

Die Welt verändert sich. Schnell. Global und digital. Die technologische Umsetzung im Unternehmen haben wir geschafft, die Märkte international aufgebaut. Doch wo bleibt der Mensch? Es gilt die Dynamik der anstehenden Veränderungen gewinnbringend für alle Mitarbeitenden zu gestalten.

Einzigartig wird ein Unternehmen durch seine Mitarbeitenden. Engagierte, energetisierte und inspirierte Menschen sind der primäre Faktor, mit dem sich Unternehmen von der Konkurrenz absetzen. Investitionen in die Menschen und ihre Fähigkeiten, die Humanisierung, sind der nächste entscheidende Schritt in der Weiterentwicklung einer einzigartigen Organisation.

Gleichzeitig gilt es, diverse Anforderungen zu erfüllen.

Der Kunde der Zukunft ist aktiv, will etwas erleben und fasziniert werden. Die Intensität steigt an – in der Geschwindigkeit, der Innovation und in der Sinnsuche im Arbeitsleben. Wie gestalten wir die Rahmenbedingungen in der Organisation, um uns im digital und global herausfordernden Umfeld klar zu positionieren? Wie positionieren sich die Unternehmen, um mit Alleinstellungsmerkmalen die Zukunft anzugehen?

Im Dreiklang von globalen, digitalen und humanen Faktoren kann die Einzigartigkeit einer Organisation neu definiert werden. – Wie? Das erfahren Sie an unserer 43. SGO Herbsttagung.

