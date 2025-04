95 Prozent der Schweizer KMU planen keinen Umzug in USA

Zürich – Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie bleibt dem Standort Schweiz trotz der angedrohten US-Zölle treu. 95 Prozent der Mitgliedsfirmen des Branchenverbands Swissmechanic planen laut einer Umfrage keinen Umzug in die USA.

Von den insgesamt 1350 dem Verband angeschlossenen KMU denken nur rund 65 über eine Verlagerung ihrer Produktion nach, wie Swissmechanic am Montag mitteilte. Dabei seien die USA für die Hälfte der Unternehmen ein Exportmarkt, der bis zu einem Viertel des Umsatzes ausmache.

Generell sind die meisten der KMU Zulieferer. «Für sie würde eine Verlagerung der Produktion in die USA komplex sein, da sie primär direkt keine Exporte in den USA betreiben», schreibt der Verband. Für die Schweiz sei das eine gute Nachricht. Denn ein Wegzug würde laut dem Verband für den Werkplatz Schweiz einen Verlust an Know-how und Qualität bedeuten.

Swissmechanic vertritt als KMU-Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Unternehmen mit insgesamt über 65’000 Mitarbeitenden und einem jährlichen Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Franken. (awp/mc/pg)