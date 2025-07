Schweiz wartet im Zollstreit auf Brief und Vereinbarung mit den USA

Bern / Washington – Am Dienstagmorgen hat die Schweiz noch keine Klarheit im Zollstreit mit den USA. US-Präsident Donald Trump hat noch keinen Brief veröffentlicht. Und auch der Bundesrat weiss nicht, wann kommuniziert werden wird.

«Ich bin mir bewusst, dass man heute gespannt auf das Resultat oder den Brief aus den USA wartet», sagte Kommunikationsminister Albert Rösti am Dienstag am Rande eines Medienausflugs. Er gehe allerdings davon aus, dass es erst später Neuigkeiten geben werde. «Ich weiss es aber nicht.»

Diese Unsicherheit belastet die Wirtschaft und die Märkte. Zum Wochenstart hatte Trump neue Zollsätze für vierzehn Länder angekündigt – und die Frist für neue Zölle vom (morgigen) Mittwoch auf den 1. August verschoben. Was das für die Schweiz bedeutet, war zunächst unklar. Vergangene Woche hiess es, dass die Verhandlungen über eine bilaterale Vereinbarung kurz vor dem Abschluss stünden. (awp/mc/ps)