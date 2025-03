ABB baut zwei Werke in den USA für 120 Millionen Dollar aus

Zürich – Der Technologiekonzern ABB baut die Produktion in den USA weiter aus. Für insgesamt 120 Millionen US-Dollar sollen zwei Werke in Tennessee und Mississippi erweitert werden, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Versorgungsunternehmen gerecht zu werden.

Mit einer Investition von 80 Millionen werden dabei 50 neue Arbeitsplätze im Werk in Selmer (Tennessee) geschaffen, wie ABB am Montag mitteilte. Mit Mitteln in der Höhe von 40 Millionen Dollar sollen in Senatobia (Mississippi) gar 200 neue Stellen aufgebaut werden.

ABB hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 500 Millionen Dollar in den USA investiert, dem grössten Einzelmarkt von ABB.

Mit dem nun angekündigten Ausbau der Produktionskapazitäten für Elektrifizierungsprodukte im Niederspannungsbereich soll die steigende Nachfrage von Kunden aus verschiedenen wichtigen Wachstumsbranchen wie Rechenzentren oder dem Gebäude- und Versorgungssektor gedeckt werden, so ABB. (awp/mc/pg)