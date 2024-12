ABB erwirbt Bereich Leistungselektronik von Gamesa Electric

Zürich – ABB expandiert in Spanien. Mit der Übernahme von Gamesa Electric in Spanien von Siemens Gamesa will der Technologiekonzern die Stellung im Markt der Leistungsumrichter-Technologie für erneuerbare Energien stärken.

Der Schwerpunkt des von Siemens Gamesa übernommenen Portfolios liegt auf elektrischen Produkten für die Leistungswandlung und umfasst Umrichter für Windkraftanlagen mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator (DFIG), industrielle Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Solarwechselrichter für Grossanlagen, wie ABB am Mittwoch mitteilte.

Jahresumsatz von 170 Mio Euro

Das Leistungselektronikgeschäft von Gamesa Electric erzielte im Ende September 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 170 Millionen Euro mit etwa 400 Mitarbeitern. Das Unternehmen betreibt Standorte in Indien, China, den USA und Australien.

Die Akquisition erweitert das bestehende Angebot von ABB an Leistungsumrichtern und -dienstleistungen für OEM und Endkunden im Bereich erneuerbare Energien. Ausserdem gewinnt ABB neue Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, welche das Wachstum des Geschäftsbereichs Antriebstechnik stützen sollen.

Insgesamt eröffne die Übernahme neue Möglichkeiten für die Modernisierung und den Service im Bereich erneuerbare Energien. ABB geht dabei von der Annahme aus, dass bis 2023 beinahe die Hälfte der weltweiten Stromerzeugung durch erneuerbare Energien generiert wird. Dabei dürfte sich der Anteil von Wind und Fotovoltaik auf 30 Prozent verdoppeln.

Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der Behörden und den üblichen Abschlussbedingungen. Sie soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden. (awp/mc/pg)