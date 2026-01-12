ABB erhält Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada

Zürich – ABB hat einen Auftrag für Fähren in Kanada erhalten. Die Gesellschaft British Columbia Ferry Services (BC Ferries) hat bei ABB die Technologie für vier neue Hybridfähren bestellt.

Demnach liefert ABB integrierte Energie-, Antriebs- und Steuerungslösungen für die vier neuen Grossfähren von BC, wie ABB am Montag mitteilte. Die neuen Fähren sollen weniger Emissionen ausstossen und weniger Lärm unter Wasser verursachen und damit den Fährverkehrt in der Strait of Georgia umweltfreundlicher machen.

Die Auslieferung der Schiffe ist ab 2029 von der Werft China Merchants Industry Weihai (CMI Weihai) geplant. Die Schiffe werden mit dem getriebelosen, steuerbaren Azipod-Elektroantrieb von ABB ausgerüstet. Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2025 gebucht, dessen Höhe wird indes nicht bekannt gegeben. (awp/mc/ps)